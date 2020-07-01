Посол РФ: разговоры о давлении на выборы в Беларуси из России не имеют оснований

Источник материала: Tut.by

Разговоры о том, что с территории России оказывается давление на выборы в Беларуси, не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил в среду посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью ТАСС .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я имею право высказывать позицию Российской Федерации — ту, которую доводит до меня министерство иностранных дел, руководители в Москве, и в том числе, наверное, имею право на свою собственную оценку. Я абсолютно убежден в том, что все разговоры о том, что кто-то когда-то будто бы или якобы с территории Российской Федерации оказывает давление на выборы в Беларуси , не имеют под собой никаких оснований, — подчеркнул Мезенцев.

Мезенцев заявил, что Россия получила развернутые ответы на все вопросы, связанные с президентскими выборами в Беларуси.

— Убежден также в том, что на все те вопросы, которые будут возникать, в том числе, если они будут возникать и у дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске, мы будем получать скорые и развернутые профессиональные ответы, — сказал он. — Один из примеров этому — то, что я по запросу посольства в соответствии с нотой в адрес МИД Республики Беларусь мог повстречаться, у нас были продолжительные встречи, как я уже сказал, с главой Нацбанка Республики Беларусь господином [Петром] Каллауром, это касается ситуации в том числе, подчеркиваю, вокруг Белгазпромбанка , и с главой [Комитета] госконтроля республики господином [Иваном] Тертелем. На все вопросы, которые задала российская сторона, мы получили развернутые, обоснованные ответы.

Давление со стороны оппозиции

Мезенцев заявил, что давление со стороны оппозиции на предвыборный процесс в Беларуси сильнее, чем раньше.

— Сегодня мы видим в определенном смысле слова большее давление оппозиции, оппонентов на предвыборный процесс. Это тоже естественно, здесь удивляться просто по определению нечему. Иначе это не были бы предвыборные процессы, иначе это не были бы прямые выборы главы государства в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, — сказал Мезенцев.

Зарубежные наблюдатели

Мезенцев уверен, что все зарубежные наблюдатели получат полноценный доступ ко всем избирательным участкам на президентских выборах в республике. Дипломат указал на то, что он возглавлял миссию наблюдателей государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на президентских выборах в Беларуси 2015 года.

— Я абсолютно убежден в том, что доступ наблюдателям на все без исключения избирательные участки в текущем году будет обеспечен так же, как был обеспечен в 2015 году, когда я и мои коллеги из Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана были тому свидетелями и безусловными участниками, — сказал он.

По словам дипломата, планируется направление наблюдателей из палат Федерального собрания России, а также по линии СНГ и Шанхайской организации сотрудничества и ряда других международных организаций.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Необходимые 100 тысяч достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Беларуси были собраны шестью претендентами . В число набравших необходимый объем подписей претендентов вошли, в частности, действующий глава государства Александр Лукашенко и арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.