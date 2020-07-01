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БелЛАЗ готовит роботизированные самосвалы для тест-драйва в карьерах предприятия "Гранит"

01.07.2020 18:54 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Жодинский БелАЗ готовит роботизированные карьерные самосвалы для тест-драйва в карьерах предприятия "Гранит" в Микашевичах. Это совместный проект с IТ-специалистами из России. Все работы 90-тонные машины будут выполнять самостоятельно, оператор при этом контролирует процессы из офиса. Такой проект уже реализовали для карьеров российской Хакасии. Беспилотные БелАЗы позволяют минимизировать риски в работе водителей.

В целом для холдинга "БелАЗ" этот год по прогнозам будет результативным по экспорту

В этом году продано за границу уже более 170 единиц техники. Среди актуальных потребителей - Россия, Индия, Монголия, Казахстан, Алжир.
Eвидеть некоторые модели самосвалов БелАЗ можно и в столице. С завтрашнего дня до субботы гигантские машины станут частью экспозиции белорусских машиностроителей на Октябрьской площади в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Жодинский БелАЗ готовит роботизированные карьерные самосвалы для тест-драйва в карьерах предприятия "Гранит" в Микашевичах. Это совместный проект с...
 
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