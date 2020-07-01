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Генпрокуратура прокомментировала обращения белорусов по поводу задержания Виктора Бабарико
01.07.2020 19:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Генпрокуратуре считают, что законность задержания Виктора Бабарико проверена ведомством и подтверждается постановлением суда. Об этом
В ведомстве сообщили, что в Генеральную прокуратуру поступили многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Виктора Бабарико, который является участником уголовного процесса.
«Информируем, что законность его задержания проверена прокуратурой, а также подтверждена постановлением суда Центрального района Минска от 24 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре также объяснили, что действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы как участниками уголовного процесса, так и иными физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы. Поэтому, подытожили в ведомстве, обжалование действий и решений лицами, не наделенными соответствующим правом, влечет за собой оставление обращений без рассмотрения по существу.
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«Информируем, что законность его задержания проверена прокуратурой, а также подтверждена постановлением суда Центрального района Минска от 24 июня 2020 года», -...
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