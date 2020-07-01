В Барановичах скоро будут производить элитные сыры

Источник материала: Tut.by

1 июля Барановичский молочный комбинат вошел в состав ОАО «Савушкин продукт» в качестве производственного филиала. Осенью здесь начнется модернизация, после которой на заводе наладят производство сыров элитных сортов, сообщили в пресс-службе компании.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Работники комбината остались работать на прежних условиях с сохранением зарплаты.

Сейчас завод в Барановичах работает в прежнем режиме, перерабатывая около 500 тонн молока в сутки.

С осени здесь начнется модернизация, после которой в Барановичах будет создано одно из лучших в стране сырных производств мощностью до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки, построен современный логистический центр созревания и хранения сыров, а также проведена реконструкция цеха сухих молочных продуктов.

При этом площадка сохранит за собой еще одну специализацию — производство цельномолочной продукции и торговые марки «Раніца» и «Сырная волость».