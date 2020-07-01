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В Барановичах скоро будут производить элитные сыры
01.07.2020 17:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 июля Барановичский молочный комбинат
Работники комбината остались работать на прежних условиях с сохранением зарплаты.
Сейчас завод в Барановичах работает в прежнем режиме, перерабатывая около 500 тонн молока в сутки.
С осени здесь начнется модернизация, после которой в Барановичах будет создано одно из лучших в стране сырных производств мощностью до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки, построен современный логистический центр созревания и хранения сыров, а также проведена реконструкция цеха сухих молочных продуктов.
При этом площадка сохранит за собой еще одну специализацию — производство цельномолочной продукции и торговые марки «Раніца» и «Сырная волость».
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На бывшем молочном комбинате будут производить до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки.
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