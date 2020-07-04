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А. Субботин: Безбарьерная торговля внутри Евразийского экономического союза товарами и услугами - главная цель интеграции "пятерки"

04.07.2020 21:57 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Национальная безопасность базируется на экономике. А членство в интеграционных структурах дает дополнительный шанс их участникам к успешному продвижению и закреплению на общем рынке. Безбарьерная торговля внутри Евразийского экономического союза товарами и услугами - главная цель интеграции "пятерки".На это нацелена работа и белорусского правительства, рассказал нам вице-премьер Александр Субботин. На этом пути важны и единые законодательные инициативы, ведь сегодня из-за разности подходов на правовом уровне убытки несет та же перерабатывающая отрасль. А ведь стратегическая цель - это создание единого аграрного рынка. Об этом и не только вице-премьер Александр Субботин рассказал "Главному эфиру". Смотрите в это воскресенье в 9 вечера. 
 
 
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Национальная безопасность базируется на экономике. А членство в интеграционных структурах дает дополнительный шанс их участникам к успешному продвижению и...
 
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