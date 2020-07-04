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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 июня — 5 июля 2020 года)

08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился всего на 0.1%, но этого оказалось достаточно, чтобы оставить позади психологическую отметку в 1400 $/м2. Текущее значение индекса оказалось самым низким за последние 27 недель. После непродолжительной заминки возобновился рост цен на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1320 $/м2.

Застройщики

Александр Лукашенко подписал указ № 247 «О строительстве жилых помещений». Документом устанавливается, что прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может превышать 5% от его сметной стоимости в текущих ценах.

Строительство

Согласно аналитическому обозрению Национального банка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь», нуждающимся отдали 35% от всего жилья, построенного в стране за январь-апрель.

Президент пообещал белорусам доступные кредиты на жилье и капремонт без задержек.

ОДО «Айрон» завершает возведение первых двух домов жилого комплекса «Левада». Еще два дома имеют степень готовности более 50%. Посмотрели, как идет строительство и как преображается будущий район на месте бывшей птицефабрики им. Крупской.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 июня — 5 июля 2020 года)

Глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко встретилась с жителями района, где ответила на их вопросы. Затронул чиновник и судьбу жилого комплекса «Грушевский Посад», который возводит известный застройщик «Жилстройкомплект» (ЖСК). Татьяна Колядко назвала «крайние» сроки, которые отвел Мингорисполком для возобновления строительства, иначе объект передают новому инвестору.

Земля

24 июля с аукциона разыграют 43 дачных участка недалеко от МКАД (10 из них могут получить деревенскую прописку). Про самые дорогие лоты мы уже писали. В новом обзоре — садовые товарищества, где продаются самые дешевые участки. Цены стартуют от 1900 рублей.

Также 24 июля с аукциона разыграют 12 земельных участков в Смолевичах. Стартовые цены лотов варьируются от 18 до 30 тыс. рублей. В обзоре — актуальная информация и свежие фото всех вакантных участков.

Состоялся аукцион по продаже участков в Минском районе. Выставлялось 20 лотов. Торги прошли по 13. На 5 лотов подали по одной заявке. Они проданы единственным заявителям по начальной цене, увеличенной на 5%. Все подробности тут. А здесь можно посмотреть ТОП-6 населенных пунктов в Минском районе, где сотка земли на аукционе даже в разгар коронакризиса доходит до $ 7 тыс.

Зарубежная недвижимость

Недавно мы писали, что в последние месяцы белорусы демонстрируют внушительный интерес к объектам заграничной недвижимости. Так, в мае рост составил 48%. Но не только у белорусов, а вообще в мире растет интерес к зарубежной недвижимости. Наиболее высокочастотные запросы были связаны с Великобританией, Испанией, Польшей и Россией. Оказывается, в настоящее время многие европейские продавцы готовы пойти на значительные скидки. Покупатели недвижимости могут рассчитывать на дисконт до 40%.

Туризм и отдых

Коварный Covid-19 продолжает шествие по миру. Одними из тех, кто первыми почувствовал дыхание пандемии, стали объекты гостеприимства. По всему миру закрывались как сетевые отели, так и семейные гостиницы, без клиентов остались санатории, дома отдыха и апартаменты. А что происходит на рынке гостиничных услуг Беларуси? Как выживают отели в отсутствие туристов? На вебинаре «Влияние коронакризиса на гостеприимство. Новые задачи для собственников и управляющих гостиниц» ответы на эти вопросы дали эксперты гостиничной сферы

Регионы

Гомельская свалка достигла рекордных размеров (ее высота — более 50 метров), городские власти задумались о смене площадки для коммунальных отходов. Новый мусорный полигон и перерабатывающий завод собираются построить на юго-западе Гомеля. До 10 июля гомельчане могут высказать свое мнение насчет строительства комплекса.

Мошенничеством в сфере недвижимости на протяжении нескольких лет занималась 48-летняя женщина из Гомеля. Вместе с близкими родственниками и знакомыми она бралась решать «квартирный вопрос» горожан и в итоге оставляла последних практически ни с чем.

Дачи и частные дома

Огромную территорию около деревни Мочаны выделили сотрудникам ОНТ под огороды больше 10 лет назад. Похоже, взять дачный участок в 10−14 соток могли все желающие работники телевидения — тут больше двухсот наделов. Посмотрите, что здесь строят и продают.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 июня — 5 июля 2020 года)

Коммерческая недвижимость

Экономическая ситуация стабилизировалась, а пандемические страхи уже потеряли свою остроту. Казалось бы, в такой ситуации компании должны возвращаться в офисы, но почему-то объем свободных площадей продолжает увеличиваться. В чем причина? Как это сказывается на ставках аренды? Об этом и дальнейших перспективах мы поговорили с руководителем «Твоя столица Недвижимость для бизнеса» Русланом Орловым.

Еще один промышленный гигант Беларуси выставил на аукцион свои активы. ОАО «Белшина» распродает недвижимость в Кричеве и Бобруйске. На торги выставлены сразу 4 лота, среди них относительно «живая» большая столовая и административное здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров.

В историческом центре Минска на улице Интернациональной построят многофункциональный комплекс. Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска повторно рассмотрел эскизное решение.

В сентябре в Витебске начнут строить новую ледовую арену. Стоимость спортивного комплекса составит 4,5 миллиона рублей. Заказчиком строительства выступает совместная белорусско-чешская компания «Айс Ринг Технолоджи». Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции проходит до 17 июля.

Риэлтерский бизнес

Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг, выданной ООО «Готовые решения». Также лицензирующим органом принято решение о приостановлении действия лицензии, выданной ООО «Империя Недвижимости».

Жилье и инфраструктура

В «Маяке Минска» открывается новый детский сад на 265 детей: с 10-метровым бассейном.

Рассказываем, сколько стоил мультимедийный фонтан, который открылся 3 июля в Минске.

В Чижовке открылся новый дворовой спортивный комплекс.

ЖКХ

Министерство энергетики предлагает увеличить сумму возмещения некоторым категориям граждан расходов на электроснабжение для целей отопления и горячего водоснабжения. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Июньские жировки в Минске придут без оплаты за холодную воду.

В Беларуси установили периодичность работ по уборке подъездов.

Редакция Realt.by

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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