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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 июня — 5 июля 2020 года)
08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Застройщики
Александр Лукашенко
Строительство
Согласно аналитическому обозрению Национального банка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь», нуждающимся
Президент
ОДО «Айрон» завершает возведение первых двух домов жилого комплекса «Левада». Еще два дома имеют степень готовности более 50%.
Глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко
Земля
24 июля с аукциона разыграют 43 дачных участка недалеко от МКАД (10 из них могут получить деревенскую прописку). Про самые дорогие лоты мы уже писали.
Также 24 июля с аукциона разыграют 12 земельных участков в Смолевичах. Стартовые цены лотов варьируются от 18 до 30 тыс. рублей.
Состоялся аукцион по продаже участков в Минском районе. Выставлялось 20 лотов. Торги прошли по 13. На 5 лотов подали по одной заявке. Они проданы единственным заявителям по начальной цене, увеличенной на 5%. Все подробности
Зарубежная недвижимость
Недавно мы писали, что в последние месяцы белорусы демонстрируют внушительный интерес к объектам заграничной недвижимости. Так, в мае рост составил 48%. Но не только у белорусов, а вообще в мире растет интерес к зарубежной недвижимости. Наиболее высокочастотные запросы были связаны с Великобританией, Испанией, Польшей и Россией. Оказывается, в настоящее время многие европейские продавцы готовы пойти на значительные скидки. Покупатели недвижимости
Туризм и отдых
Коварный Covid-19 продолжает шествие по миру. Одними из тех, кто первыми почувствовал дыхание пандемии, стали объекты гостеприимства. По всему миру закрывались как сетевые отели, так и семейные гостиницы, без клиентов остались санатории, дома отдыха и апартаменты. А что происходит на рынке гостиничных услуг Беларуси? Как выживают отели в отсутствие туристов? На вебинаре «Влияние коронакризиса на гостеприимство. Новые задачи для собственников и управляющих гостиниц»
Регионы
Гомельская свалка достигла рекордных размеров (ее высота — более 50 метров), городские власти задумались о смене площадки для коммунальных отходов. Новый мусорный полигон и перерабатывающий завод собираются построить на юго-западе Гомеля. До 10 июля гомельчане
Мошенничеством в сфере недвижимости на протяжении нескольких лет занималась 48-летняя женщина из Гомеля. Вместе с близкими родственниками и знакомыми она бралась решать «квартирный вопрос» горожан и в итоге
Дачи и частные дома
Огромную территорию около деревни Мочаны выделили сотрудникам ОНТ под огороды больше 10 лет назад. Похоже, взять дачный участок в 10−14 соток могли все желающие работники телевидения — тут больше двухсот наделов.
Коммерческая недвижимость
Экономическая ситуация стабилизировалась, а пандемические страхи уже потеряли свою остроту. Казалось бы, в такой ситуации компании должны возвращаться в офисы, но почему-то объем свободных площадей продолжает увеличиваться. В чем причина? Как это сказывается на ставках аренды? Об этом и дальнейших перспективах
Еще один промышленный гигант Беларуси
В историческом центре Минска на улице Интернациональной построят многофункциональный комплекс. Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска
В сентябре в Витебске начнут строить новую ледовую арену. Стоимость спортивного комплекса составит 4,5 миллиона рублей. Заказчиком строительства выступает совместная белорусско-чешская компания «Айс Ринг Технолоджи». Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции
Риэлтерский бизнес
Министерство юстиции
Жилье и инфраструктура
В «Маяке Минска»
В Чижовке
ЖКХ
Министерство энергетики предлагает увеличить сумму возмещения некоторым категориям граждан расходов на электроснабжение для целей отопления и горячего водоснабжения. Соответствующий проект указа
Июньские жировки в Минске
В Беларуси
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 июня — 5 июля 2020 года)
Судьба долгостроя, давно обещанный указ о 5-процентной прибыли и самая дорогая земля. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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