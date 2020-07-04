Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (29 июня — 5 июля 2020 года)

Глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко встретилась с жителями района, где ответила на их вопросы. Затронул чиновник и судьбу жилого комплекса «Грушевский Посад», который возводит известный застройщик «Жилстройкомплект» (ЖСК). Татьяна Колядко назвала «крайние» сроки, которые отвел Мингорисполком для возобновления строительства, иначе объект передают новому инвестору.

Земля

24 июля с аукциона разыграют 43 дачных участка недалеко от МКАД (10 из них могут получить деревенскую прописку). Про самые дорогие лоты мы уже писали. В новом обзоре — садовые товарищества, где продаются самые дешевые участки. Цены стартуют от 1900 рублей.

Также 24 июля с аукциона разыграют 12 земельных участков в Смолевичах. Стартовые цены лотов варьируются от 18 до 30 тыс. рублей. В обзоре — актуальная информация и свежие фото всех вакантных участков.

Состоялся аукцион по продаже участков в Минском районе. Выставлялось 20 лотов. Торги прошли по 13. На 5 лотов подали по одной заявке. Они проданы единственным заявителям по начальной цене, увеличенной на 5%. Все подробности тут . А здесь можно посмотреть ТОП-6 населенных пунктов в Минском районе, где сотка земли на аукционе даже в разгар коронакризиса доходит до $ 7 тыс.

Зарубежная недвижимость

Недавно мы писали, что в последние месяцы белорусы демонстрируют внушительный интерес к объектам заграничной недвижимости. Так, в мае рост составил 48%. Но не только у белорусов, а вообще в мире растет интерес к зарубежной недвижимости. Наиболее высокочастотные запросы были связаны с Великобританией, Испанией, Польшей и Россией. Оказывается, в настоящее время многие европейские продавцы готовы пойти на значительные скидки. Покупатели недвижимости могут рассчитывать на дисконт до 40% .

Туризм и отдых

Коварный Covid-19 продолжает шествие по миру. Одними из тех, кто первыми почувствовал дыхание пандемии, стали объекты гостеприимства. По всему миру закрывались как сетевые отели, так и семейные гостиницы, без клиентов остались санатории, дома отдыха и апартаменты. А что происходит на рынке гостиничных услуг Беларуси? Как выживают отели в отсутствие туристов? На вебинаре «Влияние коронакризиса на гостеприимство. Новые задачи для собственников и управляющих гостиниц» ответы на эти вопросы дали эксперты гостиничной сферы .

Регионы

Гомельская свалка достигла рекордных размеров (ее высота — более 50 метров), городские власти задумались о смене площадки для коммунальных отходов. Новый мусорный полигон и перерабатывающий завод собираются построить на юго-западе Гомеля. До 10 июля гомельчане могут высказать свое мнение насчет строительства комплекса.

Мошенничеством в сфере недвижимости на протяжении нескольких лет занималась 48-летняя женщина из Гомеля. Вместе с близкими родственниками и знакомыми она бралась решать «квартирный вопрос» горожан и в итоге оставляла последних практически ни с чем.

Дачи и частные дома