«Шлагбаума нет, но есть места для своих». Проехались по минским новостройкам и попробовали там запарковаться

Система полностью берет на себя рулевое управление, рассчитывая траекторию движения, — водителю остается лишь нажимать педали газа и тормоза. Итак, включаем задний ход, отпускаем руль — и Park Assist начинает заводить машину в нужное место, пытаясь припарковаться между двумя машинами.

Любопытно, что парковочный ассистент может экстренно затормозить, а еще он способен выехать из того места, куда припарковался самостоятельно.

Честно сказать, в первый раз от умного помощника у нас возникло двоякое впечатление. С одной стороны, это полезная штука, которая реально может помочь. Например, когда вечером приезжаешь усталым с работы и не хочется крутить баранку, пытаясь хоть как-то втиснуться между плотно стоящими машинами. С другой — новичку за рулем будет страшновато доверить управление автомобилем электронике. Только увидишь, как руль начинает самопроизвольно вращаться, а из динамиков доносится резкий вой парктроника, оценивая расстояние до объекта — становится не по себе даже опытному водителю. А вдруг радар что-то не заметит, машина не затормозит и ударит чужое авто? Страх берет верх, руки крепко сжимают баранку и уже заученными движениями паркуешься по зеркалам...

В активе кроссовера также имеется система кругового обзора, которая помогает водителю максимально точно ориентироваться при парковке автомобиля. Она используется во время маневрирования при въезде во дворы, гаражи и при парковке в ограниченном пространстве.

Что касается камеры заднего вида, то она транслирует пространство позади автомобиля, помогая контролировать наличие препятствий в этой зоне.

«Мармелад»: двор без машин и ощущение свободы

ЖК «Мармелад» расположен в микрорайоне Великий Лес (Уручье). Комплекс состоит из трех девятнадцатиэтажных домов и реализует концепцию «двор без машин». Это значит: внутри двора нет сквозных проездов, а автомобили паркуют на внешних наземных парковках. По сути, это огороженный двор со шлагбаумами на въездах и облагороженной территорией. В наличии есть как места для инвалидов, так и конусы, и «спящие полицейские» на придомовой территории.