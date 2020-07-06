«Шлагбаума нет, но есть места для своих». Проехались по минским новостройкам и попробовали там запарковаться

Большинство автомобилистов, проживающих в многоэтажных домах белорусской столицы, знакомы с проблемой парковки во дворах. Ее пытаются решать установкой шлагбаумов, оснащением конусами, строительством платных стоянок и даже подземных паркингов. Но полностью ситуацию это не исправляет. Некоторые водители продолжают ставить свои авто под окнами, а некоторые и вовсе заезжают на тротуар или газон. Чтобы увидеть, как обстоят дела с парковками в новостройках Минска и насколько удобно (а главное — безопасно) там ставить машину, коллеги из av.by по нашей просьбе проехались по некоторым жилым комплексам за рулем компактного кроссовера Volkswagen Tiguan.
Почему выбрали «Тигуан»? Во-первых, в последние годы эта модель основательно прописался в двадцатке самых продаваемых моделей на белорусском рынке. А во-вторых, как и положено бестселлеру, VW Tiguan обладает массой систем помощи водителю. Это и парковочный автопилот Park Assist, умеющий находить места для продольной и поперечной парковки и самостоятельно заезжать туда, и система кругового обзора с четырьмя камерами, и система контроля дистанции спереди, и функция экстренного торможения. Мы решили, что инспектировать парковки жилых комплексов Минска за рулем такого кроссовера будет намного проще, комфортнее и безопаснее. А заодно на практике проверим, действительно ли все эти опции могут облегчить процесс парковки в тесном дворе столичной многоэтажки.
Первый в списке монолитный ЖК «Гранд Хаус» комфорт-класса находится в 5 минутах езды от центра Минска, рядом со станцией метро «Грушевка». Дом строится поэтапно, часть секций уже заселена. С внешней стороны жилого комплекса, по стороне проспекта Дзержинского, ситуация с гостевыми парковками более-менее приемлемая.
Скорее всего, они рассчитаны на работников и посетителей магазинов и офисов, расположенных на первых этажах. На придомовой территории дела пока обстоят напряженно. Все места заняты вдоль и поперек, а из-за бездумно и хаотично стоящих машин не то что проехать — даже пройти проблематично. Поэтому на кроссовере нужно ехать медленно и осторожно, выискивая свободное место.
Благо, для поездок по минским парковкам нам достался «упакованный» Tiguan в комплектации Sportline. Его отличают спортивные бамперы, расширители колесных арок, накладки на двери в цвет кузова, а также спойлер на задней двери. Но самое главное — если заглянуть в список доступного для этой машины оборудования, мы найдем много дисплеев, ассистентов, помощников, радаров, камер.
А вот «автопарковщик» предусмотрен только в комплектации Connect Plus, но его можно заказать опционально для такой же версии, что у нас. Естественно, нам захотелось испробовать Park Assist сразу же в деле, но в этом тесном и забитом машинами дворе мы не рискнули его активировать. Тем более то и дело возникала потребность хоть как-то разминуться со стоящим во дворе большим пикапом или въезжающим/выезжающим транспортом строителей.
Чтобы навести порядок во дворе, приняли кое-какие меры. Местами на придомовой территории поставили конусы, предотвращающие наезд на тротуары. Однако кое-кто все равно умудряется припарковаться с нарушением ПДД. По крайней мере, на данный момент конфигурация парковки такая: проезд глухой, так что выехать можно только развернувшись обратно. А поскольку из-за стройки одна из полос на выезде/въезде оказалась временно занята, то мы попали в затор. Как емко выразился один из водителей: «Здесь круглые сутки полная жесть!»
Хотя нужно учесть, что на территории полным ходом идет строительство, поэтому часть машино-мест занята рабочим транспортом. Что в таком случае делать водителям? Рядышком есть платная парковка (1 руб./час), а еще застройщик предусмотрел подземный паркинг прямо под домом, где также оборудованы велосипедные и места для мотоциклов. По словам одного из жильцов, он рассчитан для тех, кто выкупил там себе место под автомобиль вместе с «квадратами». Правда, кто-то уже приобрел машино-место, а кто-то продолжает «щемиться» на бесплатной стоянке у дома.
В 5 минутах ходьбы от станции метро «Молодежная» находится миниполис «Каскад», на территории которого расположено более 30 социально-бытовых объектов, у большинства из которых имеются свои парковочные места. Однако застройщик уверяет: места хватит всем, имея в виду как парковки во дворах, закрытые шлагбаумами, так и гостевые стоянки по периметру комплекса. Хочется верить, что это так.
Ведь дефицит стояночных мест во дворах провоцирует на штурм бордюров; водители паркуются на тротуаре или газоне, перекрывают пути для пешеходов, вынуждая людей ступать на проезжую часть. Во время нашего визита днем буднего дня мест оказалось более чем достаточно. Плюс ко всему в двух минутах ходьбы от дома мы увидели полупустые платные паркинги. Тем не менее некоторые водители все равно нарушают правила: к примеру, Ford припарковался прямо под открытым шлагбаумом, а Mazda оставили аккурат под запрещающим остановку знаком.
По словам одного из жильцов, вечером ситуация обостряется: заполняются даже площадки возле офисов и зданий. Как следствие, популярная проблема многих столичных многоэтажек — нехватка мест во дворах — не минует также «Каскад». Машины стоят настолько плотно, что приходится ехать очень аккуратно. Но даже в таких условиях «Тигуану» с его габаритами (длина — 4 486, ширина — 1 839 мм, высота — 1 643 мм) было бы легко маневрировать, а с 20-сантиметровым клиренсом вполне безопасно вплотную подъехать к бордюру, не боясь зацепить его бампером.
Опять же, многие дворы закрыты шлагбаумами, чтобы не пускать туда «чужаков», поэтому протестировать «автопарковщик» решили в более подходящих условиях. Мы просто объехали весь комплекс, отметив наличие полусфер на тротуарах, мест для инвалидов и широких подъездов к мусорным контейнерам.
«Променад»: есть где припарковаться
Жилой комплекс «Променад» располагается в центре нового микрорайона «Лебяжий», вблизи «Минск-Арены», между проспектом Победителей и улицей Тимирязева. В его состав входит 23 каркасно-блочных дома современных серий, построенных в экологически чистом районе. Мы не обнаружили ни шлагбаумов на въезде, ни полусфер, но все равно парковка выглядит аккуратной и свободной.
Правда, места для инвалидов почему-то размечены в самом конце, на удалении от подъездов. Еще один интересный нюанс: под машино-места отведены не просто площадки с обычным асфальтовым покрытием, а слегка приподнятая плитка с разметкой.
Самое время безопасно испробовать в деле Park Assist, которым оснащен наш Tiguan. По умолчанию этот ассистент помогает припарковаться справа, так как у нас правостороннее движение ( с помощью поворотника можно указать и на сканирование левой стороны — прим. ред.). Достаточно активировать клавишу на центральной консоли — и парковочный автопилот сканирует свободное пространство и определяет исходную позицию, выбирая вариант либо параллельной, либо перпендикулярной парковки.
Система полностью берет на себя рулевое управление, рассчитывая траекторию движения, — водителю остается лишь нажимать педали газа и тормоза. Итак, включаем задний ход, отпускаем руль — и Park Assist начинает заводить машину в нужное место, пытаясь припарковаться между двумя машинами.
Любопытно, что парковочный ассистент может экстренно затормозить, а еще он способен выехать из того места, куда припарковался самостоятельно.
Честно сказать, в первый раз от умного помощника у нас возникло двоякое впечатление. С одной стороны, это полезная штука, которая реально может помочь. Например, когда вечером приезжаешь усталым с работы и не хочется крутить баранку, пытаясь хоть как-то втиснуться между плотно стоящими машинами. С другой — новичку за рулем будет страшновато доверить управление автомобилем электронике. Только увидишь, как руль начинает самопроизвольно вращаться, а из динамиков доносится резкий вой парктроника, оценивая расстояние до объекта — становится не по себе даже опытному водителю. А вдруг радар что-то не заметит, машина не затормозит и ударит чужое авто? Страх берет верх, руки крепко сжимают баранку и уже заученными движениями паркуешься по зеркалам...
В активе кроссовера также имеется система кругового обзора, которая помогает водителю максимально точно ориентироваться при парковке автомобиля. Она используется во время маневрирования при въезде во дворы, гаражи и при парковке в ограниченном пространстве.
Что касается камеры заднего вида, то она транслирует пространство позади автомобиля, помогая контролировать наличие препятствий в этой зоне.
«Мармелад»: двор без машин и ощущение свободы
ЖК «Мармелад» расположен в микрорайоне Великий Лес (Уручье). Комплекс состоит из трех девятнадцатиэтажных домов и реализует концепцию «двор без машин». Это значит: внутри двора нет сквозных проездов, а автомобили паркуют на внешних наземных парковках. По сути, это огороженный двор со шлагбаумами на въездах и облагороженной территорией. В наличии есть как места для инвалидов, так и конусы, и «спящие полицейские» на придомовой территории.
Есть ощущение, что комплекс расположен обособлено, зато с быстрым доступом к проспекту Независимости, МКАД, трассе М2 и Национальному аэропорту “Минск”. А еще, похоже, на три жилых «столбика» мест для машин реально хватает. Если в предыдущем ЖК мы начали с диагональной парковки, то здесь попробовали поставить Volkswagen Tiguan задним ходом между двумя автомобилями.
Опять же нажали нужную клавишу, с помощью датчиков по периметру электронный ассистент сам оценил расстояние до ближайших объектов, а водителю оставалось лишь перевести селектор DSG в положение R, иногда притормаживать да смотреть на экран приборной панели.
Важно отметить: Park Assist требуется около 1 метра (в документации указано, что парковочное место должно быть на 80 см длиннее кузова, — прим. ред.) дополнительного пространства при параллельной парковке. А когда вы паркуетесь перпендикулярно бордюру, автопарковщик сканирует пространство и рассчитывает траекторию движения таким образом, чтобы двери с обеих сторон открылись как минимум на одно деление. Так что можно смело выходить из салона, не боясь повредить соседние автомобили.
ЖК “Новая Боровая” - это современный комплекс с множеством кварталов. Он находится за кольцевой дорогой, недалеко от микрорайона Уручье. Уже на подъезде к ярким домам возникает ощущение, как здорово тут все продумано и организовано. Каждый квартал отличается от других собственной инфраструктурой и планировкой.
Много где есть закрытые дворы, велопарковки, зарядки для электромобилей и даже стоянки с навесами. Как и в других районах, полусферы и шлагбаумы предусмотрены не везде, но ощущения тесноты и загруженности не возникает. По словам одной из жительниц, вечером ситуация обстоит даже лучше, поскольку днем многие парковки во дворах занимают строители.
Еще один мужчина отметил: шлагбаума в его дворе нет, но места там предусмотрены «для своих». Если их не хватает, то автомобили ставят вдоль проезжей части либо через дорогу на огромной бесплатной парковке в нескольких минутах ходьбы от дома. А вот подземный паркинг имеется только в «Сосновом квартале», но в целом недалеко от жилого комплекса планируется строительство 7 многоуровневых паркингов.
Мы объехали практически весь квартал. Предсказуемо днем найти свободное машино-места здесь вполне реально. Возможно, вечером придется ехать на ту самую большую парковку. Конечно, для Volkswagen Tiguan с 20-сантиметровым клиренсом заехать на тротуар не составит большого труда, но парковаться хочется все же цивилизованно. А это значит не перекрывать въезд или выезд из двора; не препятствовать проезду служебного транспорта; не мешать перемещению машин других жильцов и тем более не ставить машину на тротуаре или газоне.
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Как мы выяснили, во многих современных новостройках ожидаемо есть проблемы с парковкой. Однако их постепенно решают, строя многоуровневые паркинги и создавая дополнительные места. Ну а если у вас имеется автомобиль оснащенный Park Asist, то запарковаться во дворе многоэтажки будет, конечно, проще. Только нужно почаще им пользоваться и не бояться доверить машину умному помощнику. Лично проверено: выполнить ненавистную «диагоналку» можно с первого раза. Главное, убрать подальше руки от руля и не смотреть на быстро вращающуюся «баранку». Так спокойнее.