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Экскаватор Kobelco SK140SRLC-7 сочетает в себе компактный дизайн и большой вылет

06.07.2020 09:24 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания Kobelco Construction Machinery USA представила экскаватор SK140SRLC-7, имеющий мощность и скорость, повышенные по сравнению с предшественником новинки, экскаватором SK140SRLC-5. Обладая усилием копания, превышающим 12 тонн, экскаватор SK140SRLC-7 имеет компактную конструкцию и повышенную досягаемость копания. При глубине копания чуть менее 5, 9 метра скорость разворота составляет 11 оборотов в минуту, что сокращает время цикла примерно на 10 процентов. Двигатель Isuzu мощностью 105, 4 лошадиной силы увеличивает мощность машины по сравнению с предшественником примерно на 10 процентов.

Возможность независимого транспортного движения позволяет машине двигаться, поднимать навесное оборудование и поворачиваться одновременно, не теряя мощности. Система выбора навесного оборудования с регулируемыми предварительными настройками гидропотока для ковша, дробилки и иных видов навесного оборудования позволяет оператору быстро переключаться с одного инструмента на другой.

Модель также доступна с дополнительной стрелой, предназначенной для повышения устойчивости и маневренности при работе в ограниченном пространстве, например, рядом со стенами или вблизи от проезжей части.

В стандартную комплектацию машины входят эргономичный рычаг и сиденье с пневмоподвеской Grammer для снижения усталости оператора. Особенности кабины SK140SRLC-7 включают оптимизированную компоновку управления с новым поворотным переключателем и 10-дюймовым цветным монитором.

Индикатор незастегнутого ремня безопасности и встроенные задняя, левая и правая камеры с настраиваемой функцией разделенного экрана повышают осведомленность оператора и безопасность стройплощадки.

Системы удаленной диагностики и профилактического обслуживания обеспечивают легкий доступ к данным технического обслуживания из системы управления операциями.

Операторы могут рассчитывать на увеличение интервалов технического обслуживания, когда речь идет о моторном масле, гидравлическом масле, замене фильтров и смазке.

www.equipmentworld.com
 
 
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Компания Kobelco Construction Machinery USA представила экскаватор SK140SRLC-7, имеющий мощность и скорость, повышенные по сравнению с предшественником новинки, экскаватором SK140SRLC-5....
 
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