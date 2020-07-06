Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экскаватор Kobelco SK140SRLC-7 сочетает в себе компактный дизайн и большой вылет Компания Kobelco Construction Machinery USA представила экскаватор SK140SRLC-7, имеющий мощность и скорость, повышенные по сравнению с предшественником новинки, экскаватором SK140SRLC-5....

Компания Kobelco Construction Machinery USA представила экскаватор SK140SRLC-7, имеющий мощность и скорость, повышенные по сравнению с предшественником новинки, экскаватором SK140SRLC-5. Обладая усилием копания, превышающим 12 тонн, экскаватор SK140SRLC-7 имеет компактную конструкцию и повышенную досягаемость копания. При глубине копания чуть менее 5, 9 метра скорость разворота составляет 11 оборотов в минуту, что сокращает время цикла примерно на 10 процентов. Двигатель Isuzu мощностью 105, 4 лошадиной силы увеличивает мощность машины по сравнению с предшественником примерно на 10 процентов.Возможность независимого транспортного движения позволяет машине двигаться, поднимать навесное оборудование и поворачиваться одновременно, не теряя мощности. Система выбора навесного оборудования с регулируемыми предварительными настройками гидропотока для ковша, дробилки и иных видов навесного оборудования позволяет оператору быстро переключаться с одного инструмента на другой.Модель также доступна с дополнительной стрелой, предназначенной для повышения устойчивости и маневренности при работе в ограниченном пространстве, например, рядом со стенами или вблизи от проезжей части.В стандартную комплектацию машины входят эргономичный рычаг и сиденье с пневмоподвеской Grammer для снижения усталости оператора. Особенности кабины SK140SRLC-7 включают оптимизированную компоновку управления с новым поворотным переключателем и 10-дюймовым цветным монитором.Индикатор незастегнутого ремня безопасности и встроенные задняя, левая и правая камеры с настраиваемой функцией разделенного экрана повышают осведомленность оператора и безопасность стройплощадки.Системы удаленной диагностики и профилактического обслуживания обеспечивают легкий доступ к данным технического обслуживания из системы управления операциями.Операторы могут рассчитывать на увеличение интервалов технического обслуживания, когда речь идет о моторном масле, гидравлическом масле, замене фильтров и смазке.www.equipmentworld.com