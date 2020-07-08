С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах

Однако уже в сентябре на пресс-конференции заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко рассказал , что заказчиком строительства выступает УКС Миноблисполкома, подрядная организация — ОАО «МАПИД», которое уже готовит площадку для застройки. Это будет типовой многоэтажный дом на 192 квартиры.

Позже на сайте Мингорисполкома появилась информация о ценах:

«Многоквартирный жилой дом № 26 по генплану построят по Указу президента страны. Квартиры в новостройке получат граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в администрациях районов Минска. Построит дом — УКС Миноблисполкома.

В жилом доме серии М464-У1 предусмотрено строительство 192 квартир:

· однокомнатных — 50,

· двухкомнатных — 57,

· трехкомнатных — 82,

· четырехкомнатных — 3.

Площадь «однушек» порядка 42 «квадратов», «двушек» — 60 кв. м, «трешек» — 75 кв. м, площадь четырехкомнатных квартир — около 100 «квадратов». Ориентировочная цена — 1291,47 рубля ($ 610) за квадратный метр. При этом поясняется, что площадь квартир и стоимость квадратного метра будет уточняться. Строить дом будут без опубликования проектной декларации и с ограниченной прибылью в размере не более 3% от определенной в текущих ценах сметной стоимости объектов долевого строительства.»

На данный момент эта информация удалена.

Сейчас «пятиэтажка» практически готова. Дом «в жизни» получился не таким округлым, каким должен был быть на плане. Видимо проект изменили в пользу увеличения квартир.