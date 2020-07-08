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С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах

08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район. Только вот не в столице, а в городе-спутнике Смолевичи. Не многие многодетные семьи согласились с таким раскладом. Однако, как рассказал Мингорисполком, меньше чем за месяц после старта приема заявок на строительство жилья в экспериментальном доме в Смолевичах спрос в 2 раза превысил предложение. Мы посмотрели на строительство района, как его называют местные жители, «Социалочки».

С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах

 

Проект немного изменили

В конце марта прошло года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 15.03.2019 № 103 «О строительстве жилого дома» (далее – Указ № 103), согласно которому в 2019-2020 гг. в Смолевичах будет осуществлено строительство долевым способом жилого дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска.

Изначально это должен был быть 5-этажный 8-подъездный жилой дом № 26 по генплану с электроплитами, ориентировочно на 160 квартир. Он также и обозначен в генеральном плане застройки. Застройщиком должен был выступить – КУП «УКС Миноблисполкома».

С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах

Однако уже в сентябре на пресс-конференции заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко рассказал, что заказчиком строительства выступает УКС Миноблисполкома, подрядная организация — ОАО «МАПИД», которое уже готовит площадку для застройки. Это будет типовой многоэтажный дом на 192 квартиры.

Позже на сайте Мингорисполкома появилась информация о ценах:

«Многоквартирный жилой дом № 26 по генплану построят по Указу президента страны. Квартиры в новостройке получат граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в администрациях районов Минска. Построит дом — УКС Миноблисполкома.

В жилом доме серии М464-У1 предусмотрено строительство 192 квартир:

·  однокомнатных — 50,

·  двухкомнатных — 57,

·  трехкомнатных — 82,

·  четырехкомнатных — 3.

Площадь «однушек» порядка 42 «квадратов», «двушек» — 60 кв. м, «трешек» — 75 кв. м, площадь четырехкомнатных квартир — около 100 «квадратов». Ориентировочная цена — 1291,47 рубля ($ 610) за квадратный метр. При этом поясняется, что площадь квартир и стоимость квадратного метра будет уточняться. Строить дом будут без опубликования проектной декларации и с ограниченной прибылью в размере не более 3% от определенной в текущих ценах сметной стоимости объектов долевого строительства.»

На данный момент эта информация удалена.

Сейчас «пятиэтажка» практически готова. Дом «в жизни» получился не таким округлым, каким должен был быть на плане. Видимо проект изменили в пользу увеличения квартир.

С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Февраль 2020 года
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Июль 2020 года
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Февраль 2020 года
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Июля 2020 года
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах

Спрос в 2 раза превысил предложение 

В декабре 2019 года завершился прием заявок на первый экспериментальный дом в Смолевичах. По информации агентства «Минск-Новости», было подано 725 заявлений. В том числе заявления поступили от 41 многодетной семьи и 12 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Цена квадратного метра составила $ 614.

С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Февраль 2020 года
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Февраль 2020 года
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Февраль 2020 года
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Июль 2020 года
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Июль 2020 года
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
Июль 2020 года

Дом строится с ограниченной прибылью застройщика в 3%, поэтому в нем и такая привлекательная цена. Если эксперимент окажется успешным, то дома для минчан-очередников продолжат строить по такому принципу, ведь в квартале в Смолевичах запланировано около 20 многоэтажек для нуждающихся жителей столицы. В будущем в микрорайоне будет еще школа и детский сад. Полностью достроить квартал на 20 многоэтажек планируют в 2022 году. В перспективе эта практика распространится и на другие спутники. Всего в Смолевичах до 2022 года планируется построить 150 тыс. кв. метров жилья.

И сделать это вполне реально, ведь было принято решение о том, что финансировать развитие спутника теперь будет не только Минская область, но и Минск.

С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах

Во дворах домов расположились большие детские площадки, беседки, ограждение площадки для игры в баскетбол. Дворы выполнены по концепции «без машин». Все в целом выглядит довольно просторно и добротно, благо большая территория позволяет дать волю фантазии.

С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах

ООО «ГлавИндустриястройИнвест» завершает строительство большого торгово-развлекательного центра напротив озера. Здесь появится супермаркет Green, магазины «5 элемент» и «Мила», фудкорт и детский развлекательный центр.

С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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