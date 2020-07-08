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С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район. Только вот не в столице, а в городе-спутнике Смолевичи. Не многие многодетные семьи
Проект немного изменили
В конце марта прошло года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 15.03.2019 № 103 «О строительстве жилого дома» (далее – Указ № 103), согласно которому в 2019-2020 гг. в Смолевичах будет осуществлено строительство долевым способом жилого дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска.
Однако уже в сентябре на пресс-конференции заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко
Позже на сайте Мингорисполкома появилась информация о ценах:
«Многоквартирный жилой дом № 26 по генплану построят по Указу президента страны. Квартиры в новостройке получат граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в администрациях районов Минска. Построит дом — УКС Миноблисполкома.
В жилом доме серии М464-У1 предусмотрено строительство 192 квартир:
· однокомнатных — 50,
· двухкомнатных — 57,
· трехкомнатных — 82,
· четырехкомнатных — 3.
Площадь «однушек» порядка 42 «квадратов», «двушек» — 60 кв. м, «трешек» — 75 кв. м, площадь четырехкомнатных квартир — около 100 «квадратов». Ориентировочная цена — 1291,47 рубля ($ 610) за квадратный метр. При этом поясняется, что площадь квартир и стоимость квадратного метра будет уточняться. Строить дом будут без опубликования проектной декларации и с ограниченной прибылью в размере не более 3% от определенной в текущих ценах сметной стоимости объектов долевого строительства.»
На данный момент эта информация удалена.
Сейчас «пятиэтажка» практически готова. Дом «в жизни» получился не таким округлым, каким должен был быть на плане. Видимо проект изменили в пользу увеличения квартир.
Спрос в 2 раза превысил предложение
В декабре 2019 года завершился прием заявок на первый экспериментальный дом в Смолевичах. По
Дом строится с ограниченной прибылью застройщика в 3%, поэтому в нем и такая привлекательная цена. Если эксперимент окажется успешным, то дома для минчан-очередников продолжат строить по такому принципу, ведь в квартале в Смолевичах запланировано около 20 многоэтажек для нуждающихся жителей столицы. В будущем в микрорайоне будет еще школа и детский сад. Полностью достроить квартал на 20 многоэтажек планируют в 2022 году. В перспективе эта практика распространится и на другие спутники. Всего в Смолевичах до 2022 года планируется построить 150 тыс. кв. метров жилья.
И сделать это вполне реально, ведь было принято решение о том, что финансировать развитие спутника теперь будет не только Минская область, но и Минск.
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С большими детскими площадками, беседками и баскетбольными кольцами. Как сейчас выглядит «рай для очередников» в Смолевичах
В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район. Только вот не в столице, а в...
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