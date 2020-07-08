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Скидка почти в $ 1 млн. На повторный аукцион выставили здание «МАЗ» в Минске по сниженной цене
08.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
20 июля 2020 года состоятся повторные торги по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ». Извещение об этом опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Звязда». Здание «Административно-бытовых и вспомогательных помещений МАЗ по ул. Машиностроителей» продаются единым лотом, торги начнутся с 9.709.784 рублей ($ 3,97 млн). Отметим, что на
ОАО «МАЗ» выставило на подворный аукцион незавершенное законсервированное капитальное строение на улице Машиностроителей. Площадь объекта - 12 555,8 кв.м, площадь участка - 2,3887 га. Имущество находится на выезде из города, недалеко от ТРЦ «МОМО» и станции метро «Могилевская».
Строительство объекта началось в 2008 году, а в 2011 было приостановлено. На сегодня готовность здания составляет 70%. В цену лота входят также инженерные сети (общие затраты); теплотрасса; наружные сети канализации; наружные сети водопровода; ограждение АБК АЗ; благоустройство; логотип ЗУБР (!); система ПТО ПТ 7637; монорельс ПТ 7735; монорельс ПТ 7648; кран подвесной мод. ПТ 6946−03.00.000 (5 шт.); шкаф ШРС 1−26.
Новый аукцион по продаже объекта назначен на 20 июля 2020 года. Открытые торги состоятся в 12:00 по адресу г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Стартовая цена лота - 9.709.784 рублей. В случае если в аукционе примет участие единственный заявитель, здание уйдет ему по начальной цене, увеличенной на 5%. Подать документы на участие и получить необходимую консультацию можно в рабочее время с 9 по 16 июля по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
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20 июля 2020 года состоятся повторные торги по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ». Извещение об этом опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Звязда»....
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