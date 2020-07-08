Скидка почти в $ 1 млн. На повторный аукцион выставили здание «МАЗ» в Минске по сниженной цене

Источник материала: realt.by

20 июля 2020 года состоятся повторные торги по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ». Извещение об этом опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Звязда». Здание «Административно-бытовых и вспомогательных помещений МАЗ по ул. Машиностроителей» продаются единым лотом, торги начнутся с 9.709.784 рублей ($ 3,97 млн). Отметим, что на прошлом аукционе стартовая цена лота была значительно выше. На аукцион 7 июля здание выставлялось за 12.137.230 рублей со старта или $ 5.13 млн, что на $ 993 226 дороже новой цены лота.

ОАО «МАЗ» выставило на подворный аукцион незавершенное законсервированное капитальное строение на улице Машиностроителей. Площадь объекта - 12 555,8 кв.м, площадь участка - 2,3887 га. Имущество находится на выезде из города, недалеко от ТРЦ «МОМО» и станции метро «Могилевская».

Строительство объекта началось в 2008 году, а в 2011 было приостановлено. На сегодня готовность здания составляет 70%. В цену лота входят также инженерные сети (общие затраты); теплотрасса; наружные сети канализации; наружные сети водопровода; ограждение АБК АЗ; благоустройство; логотип ЗУБР (!); система ПТО ПТ 7637; монорельс ПТ 7735; монорельс ПТ 7648; кран подвесной мод. ПТ 6946−03.00.000 (5 шт.); шкаф ШРС 1−26.





















Новый аукцион по продаже объекта назначен на 20 июля 2020 года. Открытые торги состоятся в 12:00 по адресу г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Стартовая цена лота - 9.709.784 рублей. В случае если в аукционе примет участие единственный заявитель, здание уйдет ему по начальной цене, увеличенной на 5%. Подать документы на участие и получить необходимую консультацию можно в рабочее время с 9 по 16 июля по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Читайте также: На июльские аукционы выставили две АЗС в Минске Снятый с торгов участок в Сенице снова выставили на аукцион. Обзор хороших участков, которые соберут аншлаг 31 июля