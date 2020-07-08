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Топ-5 главных экспортеров белорусских молочных продуктов в Россию
08.07.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продукты переработки молока являются важнейшей частью белорусского экспорта в Россию — молочная продукция (сыры, масло, сухое молоко) составляет половину из десятки самых ходовых товарных позиций на этом рынке.
Мы составили топ-5 главных экспортеров белорусских молочных продуктов в Россию по итогам 2019 года.
«Савушкин продукт»
Крупнейший белорусский переработчик молока «Савушкин продукт» уверенно возглавляет рейтинг, составленный на основании данных о выручке дочерних сбытовых компаний в России.
Интересы брестского холдинга, объединяющего свыше 10 заводов, представляют две торговые компании — «Савушкин продукт» и «Савушкин продукт-Москва». Обе компании зарегистрированы в Москве. По итогам 2019 года их совокупная выручка превысила 21,5 млрд. российских рублей. По сравнению с предыдущим годом она выросла почти на четверть.
Основным владельцем «Савушкина продукта» и, соответственно, бизнесов в России является Александр Мошенский.
«Славяна»
«Славяна» — торговая компания второго по масштабам переработки и дистрибуции «молочки» частного бизнеса Беларуси. Ею владеет Алексей Савчук.
В Беларуси он производит молочные продукты на ОАО «Молочные Горки», Горецком пищевом комбинате (бренд Exponenta) и СООО «Белсыр». В 2019 году только «Славяна» наторговала в России на сумму свыше 5 млрд. российских рублей. Кроме того, Алексей Савчук является совладельцем экспортной дочки (она базируется в Смоленске) волковысского предприятия «Беллакт». В прошлом году «Торговый дом «Беллакт» экспортировал продукции на сумму свыше 500 млн российских рублей.
Алексей Савчук инвестировал и в переработку молока на территориях некоторых сопредельных с Беларусью стран. У него два завода в России (в Брянской области и Татарстане) и один в Украине (в Черниговской области). С учетом показателей российских заводов совокупная выручка молочного бизнеса Алексея Савчука в России превышает 6,5 млрд российских рублей.
ММЗ № 1
Крупнейший государственный поставщик белорусской «молочки» в Россию — это Минский молочный завод № 1.
Его одноименная российская дочка с 2013 года базируется в Санкт-Петербурге. В прошлом году она продала своей продукции российским клиентам на сумму свыше 5,9 млрд российских рублей. За год продажи выросли почти на 35%.
«Оптимафуд»
Успешный дистрибуционный бизнес в России, базой для которогостал подмосковный город Пушкино, создал бывший генеральный директор волковысского завода «Беллакт» Алексей Гритусев.
По итогам прошлого года его торговые компании («Оптимафуд» и «ЛидерПро») поставили на российский рынок продуктов на сумму свыше 5 млрд. российских рублей.
Согласно информации с сайта
«Белтяжмаш»
Известные минские девелоперы Игорь и Александр Онищенко имеют крупный торговый бизнес в России.
Компании, в которых они являются совладельцами, продают бобруйский зефир, витебский кирпич, а также белорусское молоко. Онищенко с конца 2000-х годов являются основными владельцами санкт-петербургского дистрибутора «Белмолпродукты». В прошлом году объем реализации этой компании составил свыше 2 млрд российских рублей.
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Продукты переработки молока являются важнейшей частью белорусского экспорта в Россию - молочная продукция (сыры, масло, сухое молоко) составляет половину из...
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