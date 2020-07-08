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Павлу Северинцу вновь дали 15 суток - уже в пятый раз подряд

08.07.2020 14:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оппозиционный политик Павел Северинец, уже месяц находящийся под стражей, получил пятый подряд административный приговор. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: МВД

Новое судебное разбирательство в отношении Северинца велось по обвинениям в призывах к участию в несанкционированной акции 7 июня возле Комаровского рынка в Минске, где проходили пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. В итоге 8 июля Северинец был признан виновным и получил новые 15 суток административного ареста.

За свое участие в акции политик уже на следующий день после задержания, 8 июня, получил такой же срок. Всего за время его нахождения в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в отношении Северинца прошли еще три административных процесса, на которых ему неизменно назначалось наказание в виде 15 суток ареста. За это время он получил в общей сложности 60 суток.

 
Теги: Минск
 
 
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Оппозиционный политик Павел Северинец, уже месяц находящийся под стражей, получил пятый подряд административный приговор. Об этом сообщает лишенный регистрации...
 
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