Анархисту Полиенко дали 15 суток ареста, а прямо во время суда возили на допрос по уголовному делу

Источник материала: Tut.by

Анархиста Дмитрия Полиенко вызывали на допрос по уголовному делу, причем прямо во время суда, который приговорил его к 15 суткам административного ареста. Сам он утверждает, что его избили милиционеры. Об этом рассказал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото взято из telegram-канала: t.me/viasna96

Утром 8 июля суд Первомайского района рассматривал административное дело в отношении активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко. Его обвиняли в призывах к участию несанкционированном массовом мероприятии. Сам Полиенко заявил, что ему не разъяснили суть дела и не ознакомили с его материалами, а его адвокат подал соответствующую жалобу.

Имевшийся протокол был отправлен судьей на доработку. Как утверждают правозащитники, в перерыве милиционеры заблокировали всех присутствовавших на заседании в коридоре здания суда, а сами очень быстро переписали протокол, в котором теперь было указано, что Полиенко 23 июня в соцсетях призывал участвовать во флешмобе — греметь кастрюлями на балконах.

Активист заявил, что не согласен с новым протоколом и отказывается участвовать в процессе, а затем вышел из зала суда. В коридоре он его задержали шестеро сотрудников ОМОН, после чего силой посадили в милицейскую машину и увезли. Через полчаса Полиенко вновь привезли в суд, а сам он заявил об избиении сотрудниками ОМОН. Он рассказал, что его возили в Московский РУВД по повестке, полученной утром того же дня, и опросили в рамках уголовного дела об оскорблении сотрудника милиции. После этого процесс продолжился, и в итоге суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

Напомним, осенью прошлого года Дмитрий Полиенко привлекался за злостное хулиганство: он распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который якобы попросил его прекратить курить в подъезде. Сам Полиенко утверждал, что этот человек был пьян (что подтвердила жена потерпевшего), а сам он использовал баллончик в целях самообороны. Тогда ему назначили 3 года «химии». До этого активист провел полтора года в колонии после того, как во время одной из протестных акций, по утверждению следствия, порвал форму милиционеру.