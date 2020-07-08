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Анархисту Полиенко дали 15 суток ареста, а прямо во время суда возили на допрос по уголовному делу
08.07.2020 16:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анархиста Дмитрия Полиенко вызывали на допрос по уголовному делу, причем прямо во время суда, который приговорил его к 15 суткам административного ареста. Сам он утверждает, что его избили милиционеры. Об этом
Утром 8 июля суд Первомайского района рассматривал административное дело в отношении активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко. Его обвиняли в призывах к участию несанкционированном массовом мероприятии. Сам Полиенко заявил, что ему не разъяснили суть дела и не ознакомили с его материалами, а его адвокат подал соответствующую жалобу.
Имевшийся протокол был отправлен судьей на доработку. Как утверждают правозащитники, в перерыве милиционеры заблокировали всех присутствовавших на заседании в коридоре здания суда, а сами очень быстро переписали протокол, в котором теперь было указано, что Полиенко 23 июня в соцсетях призывал участвовать во флешмобе — греметь кастрюлями на балконах.
Активист заявил, что не согласен с новым протоколом и отказывается участвовать в процессе, а затем вышел из зала суда. В коридоре он его задержали шестеро сотрудников ОМОН, после чего силой посадили в милицейскую машину и увезли. Через полчаса Полиенко вновь привезли в суд, а сам он заявил об избиении сотрудниками ОМОН. Он рассказал, что его возили в Московский РУВД по повестке, полученной утром того же дня, и опросили в рамках уголовного дела об оскорблении сотрудника милиции. После этого процесс продолжился, и в итоге суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.
Напомним, осенью прошлого года Дмитрий Полиенко
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Анархиста Дмитрию Полиенко вызывали в милицию по уголовному делу, причем прямо во время суда, который приговорил его к 15 суткам административного ареста. Сам он...
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