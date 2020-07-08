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Премьер обещает господдержку очередному гранду. А год назад Лукашенко не хотел такие «тащить на плечах»

08.07.2020 16:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко продолжает посещать крупные промышленные госпредприятия. После МАЗа и МТЗ господдержка обещана ОАО «БАТЭ» — управляющей компании холдинга «Автокомпоненты», сообщает пресс-секретарь правительства.


Фото: пресс-служба правительства

Головченко отметил, что государство не может вести себя как портфельный инвестор, который готов финансировать только очевидно прибыльный проект. Государство

вынуждено глубже вникать в ситуацию.

— Мы понимаем, что это не чистые, голые цифры. За предприятием стоят люди, стоит город, стоит коллектив, где более 1200 человек, — подчеркнул министр.

Речь, по словам премьер-министра, идет о мерах финансовой поддержки. Такие меры в 2015 году уже оказывали решением президента. Сейчас будет рассматриваться, насколько она оказалась эффективной, соблюдены ли условия ее оказания.

Помощь может быть в виде отсрочки и рассрочки платежей по уже предоставленным займам. Есть и другие механизмы, отметил Головченко.

В сообщении пресс-службы отмечено, что сегодня предприятие реализует инновационный проект «Создание производства нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники». В рамках проекта планируется освоение новых модификаций стартеров и генераторов для перспективных двигателей, которые в дальнейшем предназначены для установки на автомобили КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ, УАЗ, тракторы МТЗ и спецтехнику.

Реализация проекта позволит предприятию осуществить модернизацию действующего производства с созданием мощностей по производству новой продукции, внедрить современные гибкие энергосберегающие технологии, оптимизировать использование производственных площадей, энергетические и логистические затраты.

Срок реализации — 2019−2023 годы, в том числе осуществление инвестиций в основной капитал в 2020—2021 годах, выход на проектную мощность планируется в 2024 году.

Напомним, еще в сентябре прошлого года на встрече с главой Миноблисполкома (тогда это был Анатолий Исаченко) Александр Лукашенко публично обозначил свою позицию по вопросу возможности оказания господдержки предприятиям, в том числе — входящим в холдинг «Автокомпоненты».

— Принцип работы один: я готов выслушивать сложные проблемы (их надо решать, их всегда хватает и у нас, и в других государствах), но их решение не должно откладываться, если касается поддержки и помощи со стороны государства, на неопределенное время, — подчеркнул президент.

Он пояснил, что порой предлагается дать предприятиям отсрочки и рассрочки по определенным выплатам на многие годы вперед.

— Во-вторых, вы мне должны сказать, за счет кого мы будем поддерживать гидроусилители (ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», входит в холдинг «Автокомпоненты». — Прим. ред.) и прочих. Они уже меня о поддержке просят в который раз. Уже и директоров тех нет, царствие им небесное (гендиректор БАТЭ Анатолий Капский умер осенью 2018 года Прим. ред.). А все они меня просили, — отметил Лукашенко. — А я предупреждал, и тогда, и теперь могу сказать: решать надо, прежде всего, кадровые вопросы. Потому что, как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятии. Потом он за 10 лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки, рассрочки и обеспечиваем бюджетные вливания.

Тогда же Лукашенко заявил, что «мы не можем все время предприятия тащить на плечах и все время оказывать какую-то государственную поддержку». «Во-первых, без каких-то гарантий, во-вторых, беспросветно. А, в-третьих, там аж до 2035 года отсрочки, рассрочки, кредиты и так далее», — добавил он.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко продолжает посещать крупные промышленные госпредприятия. После МАЗа и МТЗ господдержка обещана ОАО «БАТЭ» -...
 
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