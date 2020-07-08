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Премьер обещает господдержку очередному гранду. А год назад Лукашенко не хотел такие «тащить на плечах»
08.07.2020 16:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко продолжает посещать крупные промышленные госпредприятия. После
Головченко отметил, что государство не может вести себя как портфельный инвестор, который готов финансировать только очевидно прибыльный проект. Государство
вынуждено глубже вникать в ситуацию.
— Мы понимаем, что это не чистые, голые цифры. За предприятием стоят люди, стоит город, стоит коллектив, где более 1200 человек, — подчеркнул министр.
Речь, по словам премьер-министра, идет о мерах финансовой поддержки. Такие меры в 2015 году уже оказывали решением президента. Сейчас будет рассматриваться, насколько она оказалась эффективной, соблюдены ли условия ее оказания.
Помощь может быть в виде отсрочки и рассрочки платежей по уже предоставленным займам. Есть и другие механизмы, отметил Головченко.
В сообщении пресс-службы отмечено, что сегодня предприятие реализует инновационный проект «Создание производства нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники». В рамках проекта планируется освоение новых модификаций стартеров и генераторов для перспективных двигателей, которые в дальнейшем предназначены для установки на автомобили КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ, УАЗ, тракторы МТЗ и спецтехнику.
Реализация проекта позволит предприятию осуществить модернизацию действующего производства с созданием мощностей по производству новой продукции, внедрить современные гибкие энергосберегающие технологии, оптимизировать использование производственных площадей, энергетические и логистические затраты.
Срок реализации — 2019−2023 годы, в том числе осуществление инвестиций в основной капитал в 2020—2021 годах, выход на проектную мощность планируется в 2024 году.
Напомним, еще в сентябре прошлого года на встрече с главой Миноблисполкома (тогда это был Анатолий Исаченко) Александр Лукашенко
— Принцип работы один: я готов выслушивать сложные проблемы (их надо решать, их всегда хватает и у нас, и в других государствах), но их решение не должно откладываться, если касается поддержки и помощи со стороны государства, на неопределенное время, — подчеркнул президент.
Он пояснил, что порой предлагается дать предприятиям отсрочки и рассрочки по определенным выплатам на многие годы вперед.
— Во-вторых, вы мне должны сказать, за счет кого мы будем поддерживать гидроусилители (ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», входит в холдинг «Автокомпоненты». — Прим. ред.) и прочих. Они уже меня о поддержке просят в который раз. Уже и директоров тех нет, царствие им небесное (гендиректор БАТЭ Анатолий Капский умер осенью 2018 года Прим. ред.). А все они меня просили, — отметил Лукашенко. — А я предупреждал, и тогда, и теперь могу сказать: решать надо, прежде всего, кадровые вопросы. Потому что, как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятии. Потом он за 10 лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки, рассрочки и обеспечиваем бюджетные вливания.
Тогда же Лукашенко заявил, что «мы не можем все время предприятия тащить на плечах и все время оказывать какую-то государственную поддержку». «Во-первых, без каких-то гарантий, во-вторых, беспросветно. А, в-третьих, там аж до 2035 года отсрочки, рассрочки, кредиты и так далее», — добавил он.
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Премьер обещает господдержку очередному гранду. А год назад Лукашенко не хотел такие «тащить на плечах»
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко продолжает посещать крупные промышленные госпредприятия. После МАЗа и МТЗ господдержка обещана ОАО «БАТЭ» -...
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