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Юрий Дракохруст. Как генпрокуратура забастовку устраивала
08.07.2020 17:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера генпрокуратура
Прокуратура пригрозила потенциальным участникам забастовки конфликтами с органами правопорядка, нанимателями, а также возможными судебными разбирательствами.
Похоже, с властями в данном случае злую шутку сыграло их пристрастие к превентивным мерам противодействия угрозам. Только Виктор Бабарико выдвинулся в президенты — попал за решетку, (Сергей Тихановский очутился там еще до выдвижения), вышло много людей на абсолютно легальный сбор подписей — президент Александр Лукашенко стал поминать массовый расстрел в Андижане. Согласно
Задушить в зародыше, сбить на взлете — судя по всему, в нынешнем году власть действует в соответствии с этими правилами.
Подобная тактика не лишена логики, но иногда дает результат, противоположный желаемому. И получается в соответствии с
Между тем, до подачи иска фото скачали всего 6 раз. После — 420 тысяч.
Идея забастовки высказывалась в телеграмм-каналах, обсуждалась пользователями соцсетей. Однако такой ли уж широкий круг людей о ней знал? Эту идею не высказывали ни СМИ, не влиятельные инфлюэнсеры, ни политические партии, ни штабы кандидатов. Ну призвал к забастовке кто-то в необъятном информационном океане. И что? А для белорусских властей — то, что украинский Евромайдан начался с призыва в ФБ журналиста Мустафы Найема. А вдруг и в Беларуси так будет? Надо упредить.
Ну и упредили. Сообщив о замысле провести общенациональную забастовку urbi et orbi — всем и каждому, миллионам белорусов, большая часть из которых, возможно, и не подозревала о существовании подобных планов. Теперь знают.
Причем, тот факт, что это сообщило не БТ, не разоблачил Андрей Муковозчик в своей «накипевшей» колонке, а заявило официально государственное ведомство, только придало веса проекту. Серьезное учреждение предупреждает, значит, и начинание серьезное, видно, серьезные люди за ним стоят.
Людям, выдвинувшим идею забастовки, и не снилась такая реклама. Однако власти сами любезно ее им предоставили.
Команда Виктора Бабарико заявляет, что обнародует план действий в случае нерегистрации их кандидата только когда и если это произойдет. Не исключено, что призыв к забастовке — один из вариантов этого плана, который обсуждается в штабе претендента.
Но даже если это и так, то все равно в данном случае для властей преимущества упреждения неочевидно превосходят ущерб от максимальной рекламы этой идеи.
Если же таких планов у команд претендентов не было, то налицо «эффект Стрейзанд» в чистом виде. Для подавляющего большинства белорусов получится, что забастовку организовала своим предупреждением генеральная прокуратура.
Предупреждение угроз — дальновидная тактика, однако порой ее реализация заставляет вспомнить народную мудрость насчет усердия не по разуму.
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Для подавляющего большинства белорусов получится, что забастовку организовала своим предупреждением генеральная прокуратура.
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