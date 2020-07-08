Оппозиционер Статкевич и блогер Козлов официально стали фигурантами «дела Тихановского»

Источник материала: Tut.by

Политику Николаю Статкевичу и блогеру Дмитрию Козлову (YouTube-канал «Серый Кот») предъявили обвинения по уголовной статье. Об этом TUT.BY сообщил адвокат обвиняемых Владимир Созончук.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как рассказал Владимир Созончук, обоим его подзащитным официально предъявлены обвинения по той же статье Уголовного кодекса, что и фигурантам «дела Тихановского» — 342, ч. 1 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

— Обоим предъявили обвинения по той статье, которая и была при задержании, она уже всем, в общем-то, известна. Обвинение переписали то же самое, что и в постановлениях о признании подозреваемыми, там ничего не добавлено: группа лиц по предварительному сговору и далее по тексту. У всех 17 человек все, скажем так, по шаблону — подозрения и, соответственно, обвинения, — сообщил адвокат.

Созончук также заявил, что намерен добиваться полного оправдания своих подзащитных.

— Естественно, мои подзащитные вину не признали. В чем можно признаваться? Я думаю, что никто из этих ребят вину не признает. Николай (Статкевич. — Прим. ред.) не был в Гродно 29 мая, и Дима (Дмитрий Козлов. — Прим. ред.) не был. Здесь мне понятно, что ни в чьих действиях — ни моих подзащитных, ни всех остальных ребят — нет никакого состава преступления.

Напомним, Николая Статкевича задержали 31 мая , когда он направлялся на Комаровский рынок, где проходили пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

YouTube-блогер из Барани Дмитрий Козлов, известный как «Серый Кот», был задержан 10 июня .