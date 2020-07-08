ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Оппозиционер Статкевич и блогер Козлов официально стали фигурантами «дела Тихановского»

08.07.2020 17:42 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Политику Николаю Статкевичу и блогеру Дмитрию Козлову (YouTube-канал «Серый Кот») предъявили обвинения по уголовной статье. Об этом TUT.BY сообщил адвокат обвиняемых Владимир Созончук.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как рассказал Владимир Созончук, обоим его подзащитным официально предъявлены обвинения по той же статье Уголовного кодекса, что и фигурантам «дела Тихановского» — 342, ч. 1 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

— Обоим предъявили обвинения по той статье, которая и была при задержании, она уже всем, в общем-то, известна. Обвинение переписали то же самое, что и в постановлениях о признании подозреваемыми, там ничего не добавлено: группа лиц по предварительному сговору и далее по тексту. У всех 17 человек все, скажем так, по шаблону — подозрения и, соответственно, обвинения, — сообщил адвокат.

Созончук также заявил, что намерен добиваться полного оправдания своих подзащитных.

— Естественно, мои подзащитные вину не признали. В чем можно признаваться? Я думаю, что никто из этих ребят вину не признает. Николай (Статкевич. — Прим. ред.) не был в Гродно 29 мая, и Дима (Дмитрий Козлов. — Прим. ред.) не был. Здесь мне понятно, что ни в чьих действиях — ни моих подзащитных, ни всех остальных ребят — нет никакого состава преступления.

Напомним, Николая Статкевича задержали 31 мая, когда он направлялся на Комаровский рынок, где проходили пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.

YouTube-блогер из Барани Дмитрий Козлов, известный как «Серый Кот», был задержан 10 июня.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политику Николаю Статкевичу и блогеру Дмитрию Козлову (YouTube-канал «Серый Кот») были предъявлены обвинения по уголовной статье - той же, что и у фигурантов «дела...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Юрий Дракохруст. Как генпрокуратура забастовку устраивала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика