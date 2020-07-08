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Оппозиционер Статкевич и блогер Козлов официально стали фигурантами «дела Тихановского»
08.07.2020 17:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Политику Николаю Статкевичу и блогеру Дмитрию Козлову (YouTube-канал «Серый Кот») предъявили обвинения по уголовной статье. Об этом TUT.BY сообщил адвокат обвиняемых Владимир Созончук.
Как рассказал Владимир Созончук, обоим его подзащитным официально предъявлены обвинения по той же статье Уголовного кодекса, что и фигурантам «дела Тихановского» — 342, ч. 1 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
— Обоим предъявили обвинения по той статье, которая и была при задержании, она уже всем, в общем-то, известна. Обвинение переписали то же самое, что и в постановлениях о признании подозреваемыми, там ничего не добавлено: группа лиц по предварительному сговору и далее по тексту. У всех 17 человек все, скажем так, по шаблону — подозрения и, соответственно, обвинения, — сообщил адвокат.
Созончук также заявил, что намерен добиваться полного оправдания своих подзащитных.
— Естественно, мои подзащитные вину не признали. В чем можно признаваться? Я думаю, что никто из этих ребят вину не признает. Николай (Статкевич. — Прим. ред.) не был в Гродно 29 мая, и Дима (Дмитрий Козлов. — Прим. ред.) не был. Здесь мне понятно, что ни в чьих действиях — ни моих подзащитных, ни всех остальных ребят — нет никакого состава преступления.
Напомним, Николая Статкевича
YouTube-блогер из Барани Дмитрий Козлов, известный как «Серый Кот», был задержан
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Политику Николаю Статкевичу и блогеру Дмитрию Козлову (YouTube-канал «Серый Кот») были предъявлены обвинения по уголовной статье - той же, что и у фигурантов «дела...
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