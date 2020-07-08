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Власти Минска отказали штабу Бабарико и ОГП в проведении встречи по поводу референдума

08.07.2020 17:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Минска отказали в проведении встречи по поводу референдума. Заявку на проведение встречи подавала Объединенная гражданская партия, инициатором был штаб Виктора Бабарико.

Ответ от Мингорисполкома давал зампреда Артем Цуран. В нем сказано, что заявка не соответствует ст.9−1 Закона «О массовых мероприятиях». И не заключены договора с «Зеленстроем» и ГУВД Мингорисполкома.



Статья 9−1. говорит о том, что проведение массовых мероприятий в постоянных местах для проведения массовых мероприятий, определенных местными исполнительными и распорядительными органами в соответствии с частью второй статьи 9 настоящего Закона, осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого организатором (организаторами) массового мероприятия в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты проведения этого массового мероприятия.

Уведомление подается в соответствии с требованиями, содержащимися в частях первой — третьей, пятой — восьмой статьи 5 настоящего Закона. Одно уведомление может содержать сообщение об одном массовом мероприятии.

Местный исполнительный и распорядительный орган обязан не позднее чем за пять дней до даты проведения массового мероприятия сообщить организатору (организаторам) этого массового мероприятия в письменной форме о недопустимости проведения массового мероприятия и необходимости прекращения подготовки к нему в случае, если:

в местный исполнительный и распорядительный орган ранее поступило уведомление от другого заявителя о проведении в том же месте и в то же время массового мероприятия, — заявителю, подавшему такое уведомление позднее;

поданное уведомление не соответствует требованиям настоящего Закона, — заявителю, подавшему такое уведомление.

Организатор (организаторы) массового мероприятия вправе отозвать свое уведомление, письменно уведомив об этом местный исполнительный и распорядительный орган, в который было направлено соответствующее уведомление. В случае отзыва уведомления организатор (организаторы) массового мероприятия обязан (обязаны) принять меры по прекращению подготовки к нему.

В случаях, если организатор (организаторы) массового мероприятия отозвал (отозвали) свое уведомление либо местный исполнительный и распорядительный орган сообщил о недопустимости проведения массового мероприятия и необходимости прекращения подготовки к нему и организатором (организаторами) ранее публично распространялась информация о времени и месте проведения массового мероприятия, организатор (организаторы) обязан (обязаны) в той же форме распространить информацию о том, что данное массовое мероприятие проводиться не будет.

Оплата услуг по охране общественного порядка, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, осуществляется в порядке, установленном в соответствии с частью четвертой статьи 6 настоящего Закона.

Напомним, штаб Виктора Бабарико совместно с Объединенной гражданской партией направил заявку на проведение встречи по поводу референдума по возвращению Конституции 1994 года. Встречу хотели провести в одном из мест, разрешенных для проведения массовых мероприятий.

О референдуме для возвращения Конституции 1994 года в своем видеообращении, записанном до задержания, заявил Виктор Бабарико. Позже юрист штаба Максим Знак, рассказывая о нюансах референдума, отметил, что Конституция 1994 года, к которой предлагается вернуться, не «обнулит» сроки президента, который на момент проведения референдума будет управлять страной.

 
Теги: Минск
 
 
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Встречу хотели провести в одном из мест, разрешенных для проведения массовых мероприятий.
 
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