|
Члены штаба Бабарико встретились с послами Евросоюза, Великобритании и временной поверенной в делах США
08.07.2020 18:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Координатор штаба Мария Колесникова и адвокат Илья Салей встретились с послом Евросоюза Дирком Шубелем, послом Великобритании Жаклин Перкинс и временной поверенной в делах США Дженнифер Мур. Встреча произошла по инициативе дипломатов.
На встрече с послами члены команды Бабарико рассказали, как происходило задержание претендента в президенты, описали ситуацию с Белгазпромбанком, рассказали о работе штаба.
— Мы подробно описали хронику последних четырех недель, рассказали, что задержаны близкие и друзья Виктора Дмитриевича, много обсуждали возможность конституционного референдума — послов этот вопрос очень интересовал. Мы искренне благодарим наших европейских и американских коллег и друзей за возможность поделиться нашим видением ситуации, а также за внимание к Беларуси и поддержку белорусского народа, — рассказала TUT.BY Мария Колесникова.
Члены штаба попросили у послов содействия в скорейшем освобождении задержанных по политическим мотивам, а также в наблюдении за ходом кампании и в день самих выборов.
Дело Белгазпромбанка
11 июня в головном
По словам Лукашенко, расследование в отношении Белгазпромбанка велось с 2016 года, а в предвыборную кампанию Виктор Бабарико вступил, «потому что понял, что к нему придут и наденут наручники».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены штаба Бабарико встретились с послами Евросоюза, Великобритании и временной поверенной в делах США
Члены штаба попросили у послов содействия в скорейшем освобождении задержанных по политическим мотивам, а также в наблюдении за ходом кампании и в день самих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)