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Члены штаба Бабарико встретились с послами Евросоюза, Великобритании и временной поверенной в делах США

08.07.2020 18:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Координатор штаба Мария Колесникова и адвокат Илья Салей встретились с послом Евросоюза Дирком Шубелем, послом Великобритании Жаклин Перкинс и временной поверенной в делах США Дженнифер Мур. Встреча произошла по инициативе дипломатов.


Фото: Штаб Виктора Бабарико

На встрече с послами члены команды Бабарико рассказали, как происходило задержание претендента в президенты, описали ситуацию с Белгазпромбанком, рассказали о работе штаба.

— Мы подробно описали хронику последних четырех недель, рассказали, что задержаны близкие и друзья Виктора Дмитриевича, много обсуждали возможность конституционного референдума — послов этот вопрос очень интересовал. Мы искренне благодарим наших европейских и американских коллег и друзей за возможность поделиться нашим видением ситуации, а также за внимание к Беларуси и поддержку белорусского народа, — рассказала TUT.BY Мария Колесникова.

Члены штаба попросили у послов содействия в скорейшем освобождении задержанных по политическим мотивам, а также в наблюдении за ходом кампании и в день самих выборов.

Дело Белгазпромбанка

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, и еще в нескольких кампаниях прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Были задержаны 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Через неделю задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, задержания людей близких к семье продолжаются до сих пор. Проходящих по «делу Белгазпромбанка» обвиняют по «экономическим» статьям: уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, мошенничестве, получении и даче взяток.

По словам Лукашенко, расследование в отношении Белгазпромбанка велось с 2016 года, а в предвыборную кампанию Виктор Бабарико вступил, «потому что понял, что к нему придут и наденут наручники».

 
 
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Члены штаба попросили у послов содействия в скорейшем освобождении задержанных по политическим мотивам, а также в наблюдении за ходом кампании и в день самих...
 
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