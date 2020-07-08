«Проведенные с нарушениями, не имеют юрсилы». Адвокаты Бабарико пожаловались на следственные действия

Источник материала: Tut.by

Защитники Виктора Бабарико обжаловали генеральному прокурору проведение двух следственных действий, состоявшихся 7 и 8 июля, рассказал TUT.BY адвокат претендента в президенты Дмитрий Лаевский.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Жалобу адвокаты Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский лично отнесли в Генеральную прокуратуру. Какие следственные действия проходили вчера и сегодня и каковы их обстоятельства, адвокаты из-за подписки о неразглашении сообщить не могут.

— Они обжалованы по мотивам отсутствия предусмотренных УПК оснований для их проведения. То есть вопрос ставится о том, что следственные действия проведены в нарушение УПК, поэтому их результаты не имеют юридической силы, — заявил Лаевский.

Напомним, накануне защитники Виктора Бабарико подали жалобу на имя генерального прокурора на постановление о привлечении их подзащитного в качестве обвиняемого. По их мнению, неопределенность выдвинутых человеку претензий позволяет усомниться в том, «имелись ли для них основания в принципе».

Ранее Минский городской суд отклонил жалобы адвокатов Бабарико на заключение под стражу.

Напомним, 2 июля в Минском городском суде был вывешен «Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию», из которого общественности и журналистам стали известны статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико.

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.

Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ.

В том же списке фигурируют еще две фамилии людей, проходящих по так называемому делу Белгазпромбанка. Карако Дмитрий — личный помощник и координатор инициативной группы Виктора Бабарико — обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере). Морозов Антон (работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, имеет долю в компании «ПриватЛизинг» и входит в набсовет страховой компании «Кентавр») — по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере).

1 июля Генпрокуратура в ответ на многочисленные электронные обращения граждан заявила , что задержание Виктора Бабарико является законным.