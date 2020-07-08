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Черечень о расхождении данных ЦИК с данными штаба по числу подписей: Ситуация курьезная
08.07.2020 19:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одновременно сложной и курьезной назвал ситуацию с количеством сданных и зарегистрированных ЦИК подписей Сергей Черечень. Об этом кандидат в кандидаты заявил студии «Радыё Свабода».
— Ситуация курьезная, ситуация сложная. В данном случае могу сказать только то, что наша команда очень хорошо отработала этот период сбора подписей.
Черечень заявил, что собрать 100 тысяч подписей было «не просто сложно, а архисложно». Но они себя показали действительно, как команда.
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Черечень заявил, что собрать 100 тысяч подписей было «не просто сложно, а архисложно». Но они себя показали действительно, как команда.
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