Черечень о расхождении данных ЦИК с данными штаба по числу подписей: Ситуация курьезная

Источник материала: Tut.by

Одновременно сложной и курьезной назвал ситуацию с количеством сданных и зарегистрированных ЦИК подписей Сергей Черечень. Об этом кандидат в кандидаты заявил студии «Радыё Свабода».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ситуация курьезная, ситуация сложная. В данном случае могу сказать только то, что наша команда очень хорошо отработала этот период сбора подписей.

Черечень заявил, что собрать 100 тысяч подписей было «не просто сложно, а архисложно». Но они себя показали действительно, как команда.

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