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Черечень о расхождении данных ЦИК с данными штаба по числу подписей: Ситуация курьезная

08.07.2020 19:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одновременно сложной и курьезной назвал ситуацию с количеством сданных и зарегистрированных ЦИК подписей Сергей Черечень. Об этом кандидат в кандидаты заявил студии «Радыё Свабода».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ситуация курьезная, ситуация сложная. В данном случае могу сказать только то, что наша команда очень хорошо отработала этот период сбора подписей.

Черечень заявил, что собрать 100 тысяч подписей было «не просто сложно, а архисложно». Но они себя показали действительно, как команда.

(Дополняется)

 
 
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Черечень заявил, что собрать 100 тысяч подписей было «не просто сложно, а архисложно». Но они себя показали действительно, как команда.
 
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