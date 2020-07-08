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Адвокат Тихановского: Сокамерники отказываются сидеть с ним - в СИЗО прошла ложная информация о его статусе
08.07.2020 19:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокату Сергея Тихановского Виктору Мацкевичу стало известно, что после выхода из карцера Тихановского заключенные в его прежней камере отказались с ним находиться, поскольку в СИЗО прошла ложная информация о его так называемом низком социальном статусе. Блогеру было сказано, что он это должен опровергнуть, а именно, чтобы кто-то из преступного мира извне подтвердил, что это не так, рассказал TUT.BY Виктор Мацкевич.
— Сейчас Сергей помещен в двухместную камеру и находится в относительной безопасности. Но эта ложь может ему серьезно навредить и ставит его в уязвимое положение. Об этом я информировал начальника СИЗО и просил урегулировать данную ситуацию. Однако до меня продолжает доходить информация, что эти абсурдные слухи по-прежнему распространяются в СИЗО. Сергей сейчас лишен свободы и сам ответить не может. К преступному миру никто обращаться не собирается. Поэтому говорю я как его адвокат: любые измышления подобного рода являются неправдой, должны быть прекращены и пресечены. Иначе есть основания считать, что таким образом на Тихановского оказывается давление, — сказал Мацкевич.
Напомним, 13 июня Сергея Тихановского
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Адвокат Тихановского: Сокамерники отказываются сидеть с ним - в СИЗО прошла ложная информация о его статусе
Блогеру было сказано, что он это должен опровергнуть, а именно, чтобы кто-то из преступного мира извне подтвердил, что это не так.
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