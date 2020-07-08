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О путях развития завода "Легмаш" говорили в Орше

08.07.2020 20:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Предприятие посетил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров. Завод выпускает водоохлаждаемые элементы, металлоконструкции, детали и оборудование для металлургии, а также чугунное и стальное литье. Здесь работают без малого 500 человек.

Также Юрий Назаров побывал на других крупных предприятиях - "Оршаагропроммаш", "Красный борец", завод ПАК, инструментальный завод, "Цилиндерс-Бел". Основная цель - выявить проблемные моменты в их деятельности. Также поднимались вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов и выполнением поручений Главы государства.

 
 
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Предприятие посетил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров. Завод выпускает водоохлаждаемые элементы, металлоконструкции, детали и оборудование для...
 
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