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О путях развития завода "Легмаш" говорили в Орше
08.07.2020 20:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПредприятие посетил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров. Завод выпускает водоохлаждаемые элементы, металлоконструкции, детали и оборудование для металлургии, а также чугунное и стальное литье. Здесь работают без малого 500 человек.
Также Юрий Назаров побывал на других крупных предприятиях - "Оршаагропроммаш", "Красный борец", завод ПАК, инструментальный завод, "Цилиндерс-Бел". Основная цель - выявить проблемные моменты в их деятельности. Также поднимались вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов и выполнением поручений Главы государства.
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Предприятие посетил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров. Завод выпускает водоохлаждаемые элементы, металлоконструкции, детали и оборудование для...
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