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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О путях развития завода "Легмаш" говорили в Орше Предприятие посетил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров. Завод выпускает водоохлаждаемые элементы, металлоконструкции, детали и оборудование для...

Предприятие посетил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров. Завод выпускает водоохлаждаемые элементы, металлоконструкции, детали и оборудование для металлургии, а также чугунное и стальное литье. Здесь работают без малого 500 человек.Также Юрий Назаров побывал на других крупных предприятиях - "Оршаагропроммаш", "Красный борец", завод ПАК, инструментальный завод, "Цилиндерс-Бел". Основная цель - выявить проблемные моменты в их деятельности. Также поднимались вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов и выполнением поручений Главы государства.