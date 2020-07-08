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Команда Виктора Бабарико: Мы планируем зарегистрировать политическую партию

08.07.2020 20:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В планах команды Виктора Бабарико — регистрация политической партии, заявила во время стрима координатор штаба претендента в президенты Мария Колесникова.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Никакой подробной информации о политической партии координатор штаба сообщить пока не может. Колесникова лишь отметила, что такой план у штаба есть.

Колесникова также рассказала о письме из СИЗО КГБ, в котором претендент в президенты пишет, что у него все «более-менее нормально». Бабарико также упоминает, что письма в СИЗО КГБ доходят с большим трудом.

— Это правда, я лично, коллеги и друзья направляем очень много писем, но, судя по тому, что в письмах Виктора Дмитриевича ответов на наши письма не содержится, мы понимаем, что, скорее всего, они не доходят. Но несмотря на это Виктор Дмитриевич пишет: «Надеюсь, и у вас все двигается по плану. И вообще творческий потенциал, я уверен, не ослабевает». И смайлик в конце. «Всем передавайте приветы, и думаю, что важно помнить, что вместе — мы победим! Или вместе — к лучшему!». Здесь стоит дата 5 июля и его роспись. Такой нам всем большой привет, это не может не радовать.

Родственники личной помощницы Виктора Бабарико Елены Карагачевой, задержанной 1 июля, также получили письмо от нее из СИЗО КГБ. Она написала, что с ней все в порядке, она спокойна и бодра.

На вопрос пользователей «А боитесь ли вы, что штаб посадят?», Колесникова сказала, что штаб законы не нарушает и действует в рамках правового поля.

— Те, кто нарушает законы, должны, по всей видимости, бояться. У нас у всех есть свои страхи: страх высоты, глубин, публичных выступлений. Но мы все понимаем, что мы в состоянии справиться со своими страхами, перешагнуть через них и тем самым взять ответственность за свое будущее, — сказала координатор штаба.

 
 
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Никакой подробной информации о политической парти в штабе претендента в президенты пока не оглашают.
 
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