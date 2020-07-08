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Команда Виктора Бабарико: Мы планируем зарегистрировать политическую партию
08.07.2020 20:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В планах команды Виктора Бабарико — регистрация политической партии, заявила во время
Никакой подробной информации о политической партии координатор штаба сообщить пока не может. Колесникова лишь отметила, что такой план у штаба есть.
Колесникова также рассказала о письме из СИЗО КГБ, в котором претендент в президенты пишет, что у него все «более-менее нормально». Бабарико также упоминает, что письма в СИЗО КГБ доходят с большим трудом.
— Это правда, я лично, коллеги и друзья направляем очень много писем, но, судя по тому, что в письмах Виктора Дмитриевича ответов на наши письма не содержится, мы понимаем, что, скорее всего, они не доходят. Но несмотря на это Виктор Дмитриевич пишет: «Надеюсь, и у вас все двигается по плану. И вообще творческий потенциал, я уверен, не ослабевает». И смайлик в конце. «Всем передавайте приветы, и думаю, что важно помнить, что вместе — мы победим! Или вместе — к лучшему!». Здесь стоит дата 5 июля и его роспись. Такой нам всем большой привет, это не может не радовать.
Родственники личной помощницы Виктора Бабарико
На вопрос пользователей «А боитесь ли вы, что штаб посадят?», Колесникова сказала, что штаб законы не нарушает и действует в рамках правового поля.
— Те, кто нарушает законы, должны, по всей видимости, бояться. У нас у всех есть свои страхи: страх высоты, глубин, публичных выступлений. Но мы все понимаем, что мы в состоянии справиться со своими страхами, перешагнуть через них и тем самым взять ответственность за свое будущее, — сказала координатор штаба.
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Никакой подробной информации о политической парти в штабе претендента в президенты пока не оглашают.
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