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Сергей Черечень назвал условия, при которых он готов сняться с выборов

08.07.2020 21:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сергей Черечень заявил, что снимется с выборов, если это принесет какой-то результат. Об этом он рассказал в студии «Радыё Свабода».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Если мы командой будем четко видеть, что мы достигнем какого-то определенного результата — мы готовы сняться.

Он также сообщил, что его команда запустила сайт Че! Делать?, где желающие смогут проголосовать — участвовать ли в кампании дальше или сниматься с выборов.

— Каждый сможет высказать свою позицию по этому поводу.

Ранее также Черечень заявил, что не собирается опротестовывать количество неправомерно насчитанных ему подписей, потому что «если ЦИК что-то решил, доказать ему что-либо практически невозможно».

 
 
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Он также сообщил, что его команда запустила сайт Че! Делать?, где желающие смогут проголосовать - участвовать ли в кампании дальше или сниматься с выборов.
 
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