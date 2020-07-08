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Сергей Черечень назвал условия, при которых он готов сняться с выборов
08.07.2020 21:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Черечень заявил, что снимется с выборов, если это принесет какой-то результат. Об этом он рассказал в студии «Радыё Свабода».
— Если мы командой будем четко видеть, что мы достигнем какого-то определенного результата — мы готовы сняться.
Он также сообщил, что его команда запустила сайт
— Каждый сможет высказать свою позицию по этому поводу.
Ранее также Черечень
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Он также сообщил, что его команда запустила сайт Че! Делать?, где желающие смогут проголосовать - участвовать ли в кампании дальше или сниматься с выборов.
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