Сергей Черечень назвал условия, при которых он готов сняться с выборов

Источник материала: Tut.by

Сергей Черечень заявил, что снимется с выборов, если это принесет какой-то результат. Об этом он рассказал в студии «Радыё Свабода».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Если мы командой будем четко видеть, что мы достигнем какого-то определенного результата — мы готовы сняться.

Он также сообщил, что его команда запустила сайт Че! Делать? , где желающие смогут проголосовать — участвовать ли в кампании дальше или сниматься с выборов.

— Каждый сможет высказать свою позицию по этому поводу.

Ранее также Черечень заявил , что не собирается опротестовывать количество неправомерно насчитанных ему подписей, потому что «если ЦИК что-то решил, доказать ему что-либо практически невозможно».