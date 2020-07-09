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В Брестской области уборка зерновых началась с красивой традиции - Зажинки
09.07.2020 08:52 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTУборка зерновых стартовала в Беларуси. В Брестской области она началась с красивой традиции - Зажинки. Этот обряд наши предки проводили сто лет назад. Начало уборки было радостным событием для всей деревни. Хлеборобы благодарили Бога за хорошую погоду и будущий урожай. В деревне Клепачи прямо в поле пели народные песни и собирали колосья серпом. А дальше в дело вступила современная мощная техника. Сельхозпредприятие "Журавлиное" - одно из самых больших в области. Его площадь - семнадцать с половиной тысяч гектаров. В этом году здесь делают хорошие прогнозы на урожай.
Дмитрий Титенков, механизатор ОАО "Журавлиное": "В этом году влаги немножко больше, и колос налился. Происходило наливание колоса, пока шли дожди. Ну, и заслуга еще наших агрономов, механизаторов".
Дмитрий Якутчик, директор ОАО "Журавлиное": "Надо будет подстраиваться, поджидать необходимую погоду. Для того чтобы до максимальной влажности убрать зерно, дабы не тратить средства на сушку. Потому что это газ, это ресурсы - деньги, экономика".
Сегодня в хозяйстве созрело 250 гектаров ячменя. Несмотря на переменчивую погоду механизаторы уже успели убрать треть этой культуры.
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Уборка зерновых стартовала в Беларуси. В Брестской области она началась с красивой традиции - Зажинки. Этот обряд наши предки проводили сто лет назад. Начало уборки...
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