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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской области уборка зерновых началась с красивой традиции - Зажинки Уборка зерновых стартовала в Беларуси. В Брестской области она началась с красивой традиции - Зажинки. Этот обряд наши предки проводили сто лет назад. Начало уборки...

Уборка зерновых стартовала в Беларуси. В Брестской области она началась с красивой традиции - Зажинки. Этот обряд наши предки проводили сто лет назад. Начало уборки было радостным событием для всей деревни. Хлеборобы благодарили Бога за хорошую погоду и будущий урожай. В деревне Клепачи прямо в поле пели народные песни и собирали колосья серпом. А дальше в дело вступила современная мощная техника. Сельхозпредприятие "Журавлиное" - одно из самых больших в области. Его площадь - семнадцать с половиной тысяч гектаров. В этом году здесь делают хорошие прогнозы на урожай.Сегодня в хозяйстве созрело 250 гектаров ячменя. Несмотря на переменчивую погоду механизаторы уже успели убрать треть этой культуры.