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БУТБ планирует внедрить новую торговую систему
09.07.2020 10:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусская универсальная товарная биржа разработает новую систему. Это часть стратегии развития площадки в ближайшие пять лет. Торговая платформа будет мультиязычной и с единым веб-интерфейсом. Ее запуск в будущем упростит участие и белорусских, и иностранных компаний в торгах. Сейчас для покупки металлопродукции, лесоматериалов и сельхозтоваров клиентам приходится устанавливать дополнительное программное обеспечение и обновлять его. В новой системе этого уже не будет. Для входа на торги понадобится доступ в интернет и браузер.
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Белорусская универсальная товарная биржа разработает новую систему. Это часть стратегии развития площадки в ближайшие пять лет. Торговая платформа будет...
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