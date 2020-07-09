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БУТБ планирует внедрить новую торговую систему

09.07.2020 10:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская универсальная товарная биржа разработает новую систему. Это часть стратегии развития площадки в ближайшие пять лет. Торговая платформа будет мультиязычной и с единым веб-интерфейсом. Ее запуск в будущем упростит участие и белорусских, и иностранных компаний в торгах. Сейчас для покупки металлопродукции, лесоматериалов и сельхозтоваров клиентам приходится устанавливать дополнительное программное обеспечение и обновлять его. В новой системе этого уже не будет. Для входа на торги понадобится доступ в интернет и браузер.

 
 
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Белорусская универсальная товарная биржа разработает новую систему. Это часть стратегии развития площадки в ближайшие пять лет. Торговая платформа будет...
 
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