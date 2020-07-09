Источник материала: Tut.by

Довольно часто на новостных лентах появляются сообщения о задержании на границе с Литвой, Польшей или Латвией фур с припрятанными белорусскими сигаретами. Международные компании периодически жалуются на наплыв нелегальных сигарет из Беларуси в Россию. Мы попытались разобраться, как Беларусь стала центром «контрабанды» сигарет, кто зарабатывает на нелегальных поставках и возможны ли изменения на этом сегменте рынка.





Что такое нелегальные поставки?

Для начало стоит обозначить, что подразумевается под нелегальной продукцией.

Во-первых, есть так называемая «белая контрабанда». Это легально произведенные сигареты в одной стране, однако не имеющие легального распространения на рынке другой страны из-за неуплаченных налогов. Как пример — «челноки» или перевозчики, которые провозят промаркированные акцизами белорусские сигареты в Россию, Литву или Польшу и там их реализуют на «сером» рынке.

Другая разновидность нелегальных сигарет — контрафакт, то есть производство их на подпольных фабриках и реализация без акцизных марок или с сомнительным акцизом. Участники рынка и эксперты уверяют, что в Беларуси контрафакт фактически сведен к нулю. А вот в соседних странах его выявляют предостаточно.

Наблюдатели допускают, что может встречаться микс двух случаев, то есть выпуск в оборот безакцизных сигарет на легальных фабриках. Белорусские производители это опровергают.

Какие фабрики производят сигареты в Беларуси?

До недавних пор в Беларуси было два производителя сигарет: подконтрольная государству Гродненская табачная фабрика «Неман» и минская «Табак-инвест» Павла Топузидиса, который также владеет сетью магазинов «Корона». По данным на 2015 год, фабрики имели квоту на выпуск 30 млрд штук сигарет: «Неман» — 23 млрд, минская фабрика — 7 млрд. Годом ранее фактический объем оказался выше на 5 млрд штук, говорится в презентации компании «Юнитер». Властям пришлось корректировать выделенные квоты.

Много лет «Неман» и «Табак-инвест» делили производство в соотношении примерно 80% на 20%. Данное соотношение с того времени принципиально не изменилось, сказали TUT.BY участники рынка.

С начала 2020 года в Минске в промзоне «Шабаны» функционирует новая табачная фабрика «Интер Тобакко». Она наладила выпуск собственных торговых марок в низком ценовом сегменте и лицензионное производство продукции Philip Morris. Объем производства неизвестен.





«Интер Тобакко» построил влиятельный бизнесмен Алексей Олексин. До этого в конце 2017 года власти доверили ему наряду с новой фабрикой создать специализированную сеть киосков «Табакерка», часть из которых он взял в аренду у ГТФ «Неман». Стоит отметить, что проект реализуется по указу президента и имеет гриф «Для служебного пользования».

Помимо Philip Morris производство своих торговых марок в Беларуси разметили и другие транснациональные корпорации (ТНК). British American Tobacco и Tobacco International Enterprises сотрудничают с «Неманом», Japan Tobacco International — с «Табак-Инвестом». По данным белорусского правительства за 2017 год, ТНК установили новые линии общей стоимостью 26 млн долларов и передали их в собственность двух белорусских фабрик. В противном случае они не смогли бы продавать свои сигареты в Беларуси.

Около 3% белорусского рынка занимает импорт. Ввозить сигареты в страну позволено «Беларусьторгу» Управления делами президента Беларуси и одной из компаний Алексея Олексина.

Небольшая доля приходиться на неучтенный импорт. То есть это те сигареты, которые люди привозят в Беларусь для собственного потребления.

Что получает бюджет от табачного бизнеса?

В конце 2019 года тогдашний министр финансов Максим Ермолович говорил , что белорусский бюджет получает более 1,2 млрд рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают производители сигарет. Из них более 800 млн рублей приносят акцизы на табачную продукцию.

Ермолович сказал, что Беларусь поэтапно идем по пути увеличения доходов бюджета от реализации табачной продукции на внутреннем рынке. При этом речь идет о том, чтобы этот сектор работал исключительно под контролем государства, чтобы в основном за счет отечественных производителей насыщался внутренний рынок табачной продукцией, чтобы была возможность контролировать цены на внутреннем рынке.

— Необходимо продолжить эту динамику, чтобы бюджет получал те доходы, которые планируется: искоренить уклонение от налогов, любые факты нелегального оборота, обеспечить загрузку производственных мощностей табачных фабрик, — пояснял чиновник.

Сколько белорусских сигарет уходит за границу?

На самом деле емкости белорусского рынка недостаточно для 100%-ной загрузки мощностей табачных фабрик. По экспертным оценкам, производство сигарет в Беларуси в два раза превышает спрос на внутреннем рынке.

С 2016 года в Беларуси прекращена публикация статистических данных о ситуации на табачном рынке. То есть нет официальной информации о реализации на внутреннем рынке, импорте и экспорте сигарет. Поэтому сложно оперировать точными цифрами для анализа событий.





По расчетам консалтинговой компании КПМГ, в 2018 году потребление сигарет в Беларуси оценивалось на уровне 16 млрд штук. При этом из страны было вывезено 13 млрд сигарет, из них 8,6 млрд последовало в Россию, 4,3 млрд — в Евросоюз.

По данным исследования Kantar TNS, половина незаконно продаваемых в России белорусских сигарет вообще не имеет акцизных марок, то есть изначально произведены для нелегального экспорта.

На табачной фабрике «Неман» отвергают обвинения в поставках нелегальной продукции в Россию. Там говорят, что осуществляют продажу сигарет в РФ только на основании заключенных внешнеторговых контрактов. Покупатель обязан предоставить акцизные марки РФ, чтобы ими оклеили пачки. Среди других обязательных условий — 100% предоплата.

Ряд участников белорусского рынка также подвергают сомнениям расчеты международных консалтинговых агентств. Дело в том, что известны случаи, когда контрафактные сигареты под белорусскими брендами производились на подпольных фабриках в России, Польше, Латвии и Украине и там реализовывались. То есть Беларусь к этим объемам не имела отношения. Вместе с тем российский или украинский контрафакт под белорусским брендом мог следовать в Евросоюз. Из-за неуплачиваемых налогов и акцизов такая продукция получается очень привлекательной по цене.

Аналитики относят такую продукцию на счет Беларуси, потому что правообладателями товарных знаков являются белорусские фабрики.

Кто торгует белорусскими сигаретами?

Известно, что «челноки» вывозят сигареты якобы для личного использования небольшими партиями, приобретенными в магазинах. Но так называемый «народный экспорт» занимает далеко не доминирующее положение. Физлица не могут купить оптом крупную партию сигарет напрямую у фабрики. Это должны быть юрлица, соответствующие требованиям оптовой торговли подакцизных товаров.





Участники рынка говорят, что продажи «идут через оптовиков, которые нередко связаны с владельцами белорусских розничных сетей, компании Управления делами президента, магазины duty-free, Олексина, который торгует не только своими сигаретами, но и «неманскими».

— Вопрос переговоров — по объему и цене. Как и куда ты будешь потом продавать сигареты — это [белорусских] продавцов не волнует, — рассказывает один из трейдеров.

Белорусские фабрики реализуют не только собственные бренды, но и марки, производимые под заказ для иностранных партнеров.

Согласно расчетам компании «Юнитер», которые основаны на данных Белстата и таможни, в 2012-2014 годах экспорт сигарет приносил Беларуси около 200−300 млн долларов в год. Как указывалось выше, в настоящее время данная информация засекречена. По экспертными оценкам, сейчас сигаретный экспорт может быть выше.

Как белорусские сигареты нелегально попадают за границу?

Чтобы скрыть сигареты от таможенного контроля, как правило, используются конструктивные полости легкового и грузового транспорта, а также специально изготовленные тайники в фурах, в железнодорожных вагонах и цистернах.

Для незаконного вывоза табачной продукции в страны Евросоюза наиболее активно используются участки границ с Литвой и Польшей. В мае на литовской границе задержали грузовик DAF с польскими номерами с контрабандой в виде 500 тысяч пачек белорусских сигарет, при продаже которых можно выручить не менее 1,74 млн евро. Вскоре более 875 тысяч пачек белорусских сигарет на 2,6 млн долларов изъяли польские таможенники.



Основной объем задержаний — это марки низкого ценового сегмента. То есть, самые дешевые, поскольку их выгоднее перепродавать. В сводках чаще всего фигурируют бренды, права на которые принадлежат Гродненской табачной фабрике.

Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

Правоохранительные органы конфискуют далеко не все объемы контрабанды. Эксперты допускают, что часть ее действительно «можно не обнаружить».

В случае с Россией, с которой у Беларуси нет границы, может применяться схема «ложного транзита». Сигареты по документам следуют в страны Средней Азии, но до места назначения груз не доходит, а растворяется в России.

Россия из-за нелегальной табачной продукции потеряет в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года около 100 млрд российских рублей (1,5 млрд долларов по курсу на начало 2020 года), писала в конце 2019 года газета « Ведомости » со ссылкой на данные крупнейших табачных компаний РФ. Аналитическое агентство Nielsen утверждает, что Беларусь является крупнейшим источником нелегального табака и занимает 36% всего российского рынка нелегальных сигарет. То есть налоговые потери РФ оценены в 500 млн долларов.

Как власти борются с контрабандой?

Разница в ценах, а точнее в ставках акцизов и возможность их не уплачивать вовсе, является двигателем контрабанды. В Беларуси пачку сигарет можно купить за 0,5−0,7 доллара, а в России — уже в 2 раза дороже, в Польше — в 4. Но если в Европе выше доход от нелегальной контрабанды, то в Россию товар легче доставить и более мягкое наказание, поясняют участники рынки преимущества торговли сигаретами.





В Евросоюзе приняты дополнительные меры для обеспечения соблюдения законодательства, чтобы предотвратить потоки нелегальной продукции. Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС открыло возможность перемещения неограниченного объема сигарет между странами без каких-либо таможенных проверок, считают в КПМГ. Эксперты полагают, что ситуация с контрабандой в ЕАЭС вряд ли изменится, «пока штрафы низки, а прибыль высока».

Москва уже много раз обращала внимание Минска на необходимость принятия конкретных мер по пресечению «серых» схем при поставках товаров на российский рынок. Одной из таких мер могла стать гармонизация акцизной политики в рамках ЕАЭС. Но белорусские власти на это не идут, опасаясь роста контрабандных поставок в страну, повышения цен на сигареты, сокращения доходов бюджета, увеличения оттока валюты, увольнений рабочих с фабрик.

— Вопрос повышения акцизов в Беларуси ставят транснациональные компании, которые кровно заинтересованы в том, чтобы поглотить табачный рынок Республики Беларусь, — говорил бывший председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло. По его словам, ТНК занимают в России и ряде других стран около 90% рынка. В Беларуси ситуация обратная: 72% — это производство белорусских торговых марок, порядка 3% занимает импорт, остальное — это контрактное либо лицензионное производство транснационалов на белорусских фабриках.

Стоит отметить, что сигареты первого ценового сегмента занимают в белорусском обороте 65−70%. На их производство как раз нацелен «Неман». Вместе с тем самые дешевые белорусские сигареты являются самыми привлекательными и критикуемыми на зарубежных рынках.

В конце 2019 года страны ЕАЭС все же достигли компромисса в этом вопросе. Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армении договорились до 2024 года поэтапно уравнять акцизы на сигареты — до 35 евро за 1 тысячу сигарет. При этом ставку можно корректировать на национальном уровне — как повышать, так и понижать, но в пределах 20%. Получается, ставка акциза может быть в диапазоне от 28 до 42 евро за 1000 сигарет. В Беларуси сейчас продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза — от 9,4 до 27,3 евро.

— Текущий разрыв в ставках акциза в различных странах ЕАЭС, и, следовательно, разница в цене за пачку — основная причина растущего объема нелегальных перетоков легально произведенной табачной продукции между соседними странами. Соглашение по индикативной ставке и допустимым отклонениям акциза — важная предпосылка для решения проблемы нелегальной торговли: выравнивание или сближение ставок акциза в соседних странах призвано сократить разрыв в цене за пачку и тем самым устранить первопричину таких перетоков. Как только такая перевозка продукции из страны в страну станет экономически невыгодной, она станет нецелесообразной и технически, — сказал TUT.BY глава представительства Philip Morris Service S.A. в Беларуси Ашот Чагарян.

Впрочем, ряд участников рынка считает, что возможность отклонения от 35 евро в большую и меньшую сторону на 20% на практике будет означать сохранение большого разрыва в уровне цен на сигареты в разных странах. Однако нынешнего дисбаланса не будет. Белорусским табачным фабрикам придется диверсифицировать каналы продаж.