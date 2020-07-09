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Белорусам предлагают скидку до 18% на устройства и гаджеты Samsung

09.07.2020 12:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

При покупке ряда устройств Samsung МТС предоставляет персонализированную скидку для всех своих абонентов просто за пользование мобильной связью. Скидка может составлять 6%, 12% или 18% и зависит от времени нахождения номера абонента в сети МТС.

Акции «Спасибо, что вы с нами» и «Спасибо, что вы с нами (гаджеты)» позволяют приобрести единым платежом или в рассрочку 1 смартфон и 1 смарт-часы на 1 абонентский номер с персонализированной скидкой.

Для номеров со сроком действия до 6 лет скидка составит 6%, для номеров от 6 до 12 лет – 12%, для номеров старше 12 лет – 18%.

В акциях принимают участие более десятка моделей смартфонов Samsung и смарт-часы Samsung Galaxy Watch с диаметром корпуса 42 и 46 мм.

Так, со скидкой 6% смартфон Samsung Galaxy M31, оснащенный сверхъемкой батареей на 6000 мАч, станет доступен за 749 рублей, с 12% скидкой – за 699 рублей, а с 18% скидкой его можно купить за 655 рублей.

Наибольшую выгоду удастся извлечь при покупке топовых или эксклюзивных моделей. Например, приобретая знаменитый смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip со скидкой 6% получится сэкономить 240 рублей, со скидкой 12% – 480 рублей, а со скидкой 18% – 720 рублей.

Цены же на смарт-часы Samsung Galaxy Watch 42 мм в рамках акции снизятся как минимум на 46 рублей, а максимально – на 137 рублей.

Узнать персональный процент скидки можно, обратившись к сотруднику в салоне связи МТС или в интернет-магазин по телефону +375 (29) 545-00-00 или по короткому номеру 210.

Более подробно с условиями акции «Спасибо, что вы с нами» можно ознакомиться здесь, акции «Спасибо, что вы с нами (гаджеты)» – здесь.

Модели смартфонов и смарт-часов Samsung, участвующих в акции, представлены ниже:

Модель

Samsung Galaxy A31 128Gb

Samsung Galaxy A31 64Gb

Samsung Galaxy A41 4/64Gb

Samsung M31 6/128Gb

Samsung S10 Lite

Samsung Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note 10 256GB

Samsung Galaxy Note 10+ 256GB

Samsung Galaxy Zflip 256Gb

Смарт-часы Samsung SM-R800

Смарт-часы Samsung SM-R810

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
 
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При покупке ряда устройств Samsung МТС предоставляет персонализированную скидку для всех своих абонентов просто за пользование мобильной связью. Скидка может...
 
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