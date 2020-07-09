Белорусам предлагают скидку до 18% на устройства и гаджеты Samsung

При покупке ряда устройств Samsung МТС предоставляет персонализированную скидку для всех своих абонентов просто за пользование мобильной связью. Скидка может составлять 6%, 12% или 18% и зависит от времени нахождения номера абонента в сети МТС.

Акции «Спасибо, что вы с нами» и «Спасибо, что вы с нами (гаджеты)» позволяют приобрести единым платежом или в рассрочку 1 смартфон и 1 смарт-часы на 1 абонентский номер с персонализированной скидкой.

Для номеров со сроком действия до 6 лет скидка составит 6%, для номеров от 6 до 12 лет – 12%, для номеров старше 12 лет – 18%.

В акциях принимают участие более десятка моделей смартфонов Samsung и смарт-часы Samsung Galaxy Watch с диаметром корпуса 42 и 46 мм.

Так, со скидкой 6% смартфон Samsung Galaxy M31, оснащенный сверхъемкой батареей на 6000 мАч, станет доступен за 749 рублей, с 12% скидкой – за 699 рублей, а с 18% скидкой его можно купить за 655 рублей.

Наибольшую выгоду удастся извлечь при покупке топовых или эксклюзивных моделей. Например, приобретая знаменитый смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip со скидкой 6% получится сэкономить 240 рублей, со скидкой 12% – 480 рублей, а со скидкой 18% – 720 рублей.

Цены же на смарт-часы Samsung Galaxy Watch 42 мм в рамках акции снизятся как минимум на 46 рублей, а максимально – на 137 рублей.

Узнать персональный процент скидки можно, обратившись к сотруднику в салоне связи МТС или в интернет-магазин по телефону +375 (29) 545-00-00 или по короткому номеру 210.

Более подробно с условиями акции «Спасибо, что вы с нами» можно ознакомиться здесь , акции «Спасибо, что вы с нами (гаджеты)» – здесь .

Модели смартфонов и смарт-часов Samsung, участвующих в акции, представлены ниже: