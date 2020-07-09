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Участник встречи Лукашенко с прессой рассказал о задержанных сотрудниках ГРУ РФ
09.07.2020 17:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями «крупнейших СМИ». На нее были приглашены 250 журналистов государственных изданий и телеканалов. Один из участников встречи, эксперт Петр Петровский, рассказал у себя в
«Только от президента. Было очень интересно. Особенно про четырех сотрудников ГРУ РФ, задержанных в Беларуси», — написал он.
На уточняющий вопрос Петр Петровский сообщил, что была озвучена информация, что они работали в команде Сергея Тихановского.
(Будет дополнено)
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На уточняющий вопрос Петр Петровский сообщил, что была озвучена информация, что они работали в команде Сергея Тихановского.
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