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Участник встречи Лукашенко с прессой рассказал о задержанных сотрудниках ГРУ РФ

09.07.2020 17:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями «крупнейших СМИ». На нее были приглашены 250 журналистов государственных изданий и телеканалов. Один из участников встречи, эксперт Петр Петровский, рассказал у себя в Facebook о задержании сотрудников ГРУ РФ на территории Беларуси.

«Только от президента. Было очень интересно. Особенно про четырех сотрудников ГРУ РФ, задержанных в Беларуси», — написал он.

На уточняющий вопрос Петр Петровский сообщил, что была озвучена информация, что они работали в команде Сергея Тихановского.

(Будет дополнено)

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На уточняющий вопрос Петр Петровский сообщил, что была озвучена информация, что они работали в команде Сергея Тихановского.
 
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