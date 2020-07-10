Лукашенко рассказал, зачем Макрон ввел карантин и есть ли в мире у Беларуси «свои»

Источник материала: Tut.by

Президент насчитал в мире порядка пяти пандемий. И за каждой из них стоит политика. Об этом он рассказал на встрече с представителями государственных СМИ. Сюжет был показан в эфире «Беларусь 1».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Уже пошла борьба политическая, она всегда была и экономическая. Политическая в том плане… Я вот недавно Макрона покритиковал. Там французы организовали какую-то забастовку, демонстрацию против Беларуси. Озаботились, что мы что-то не так делаем. А ведь Макрон ввел карантин не потому, что у них ситуация была тяжелая, хотя она была нелегкая, а для того, чтобы «желтые жилеты» согнать с улиц «куда надо». То есть это уже была политика. И каждое государство принимало решение в соответствии с тем, что происходит, — рассказал Лукашенко.

Президент заявил, что уже насчитал порядка пяти пандемий. Это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце прошлого — начале этого года, «пандемия» экономическая и ее последствия, инфопандемия. Все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Беларуси.

Отвечая на вопрос о том, если сегодня в мире у Беларуси союзники — «свои», Лукашенко ответил: «Нету!». И добавил, что разве на короткое время, «если интересы в каком-то сегменте сектора совпали».

— Сейчас мир характерен чем? Идет передел мира. Не дележка, а передел мира. И в этой ситуации главное — ответить на вопрос, где наше место, — подчеркнул Лукашенко.