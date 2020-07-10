Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этом году цель для белорусских аграриев – собрать более 8 миллионов тонн зерновых Своей очереди дождался и рапс. Несмотря на погоду, которая в некоторых районах сдерживает темпы, часть хозяйств уже выполнила госзаказ по этой культуре и теперь...

Своей очереди дождался и рапс. Несмотря на погоду, которая в некоторых районах сдерживает темпы, часть хозяйств уже выполнила госзаказ по этой культуре и теперь работает на опережение плана. Структура посевов во всех регионах страны была пересмотрена. В самых проблемных зонах увеличены площади под более устойчивые культуры - кукурузу. В этом году цель для белорусских аграриев – собрать более 8 миллионов тонн зерновых.Если погода не изменится, массовая уборка зерновых начнется в середине июля. Вместе с этим в стране продолжается заготовка травянистых кормов. Сейчас - время второго укоса.