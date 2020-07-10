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В этом году цель для белорусских аграриев – собрать более 8 миллионов тонн зерновых
10.07.2020 09:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСвоей очереди дождался и рапс. Несмотря на погоду, которая в некоторых районах сдерживает темпы, часть хозяйств уже выполнила госзаказ по этой культуре и теперь работает на опережение плана. Структура посевов во всех регионах страны была пересмотрена. В самых проблемных зонах увеличены площади под более устойчивые культуры - кукурузу. В этом году цель для белорусских аграриев – собрать более 8 миллионов тонн зерновых.
Алексей Щербич, главный агроном КСУП "Дзержинский-Агро": "На самом деле вот эти дождики, которые вчера прошли, на пользу. Хотя уборочная кампания началась, но в то же самое время они положительно влияют на рост кукурузы, картофеля, овощей, многолетних трав".
Если погода не изменится, массовая уборка зерновых начнется в середине июля. Вместе с этим в стране продолжается заготовка травянистых кормов. Сейчас - время второго укоса.
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Своей очереди дождался и рапс. Несмотря на погоду, которая в некоторых районах сдерживает темпы, часть хозяйств уже выполнила госзаказ по этой культуре и теперь...
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