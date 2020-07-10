Налогообложение доходов и имущества физических лиц, деятельности самозанятых лиц, ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма

Источник материала: Полесская правда





Во время онлайн-конференции на сайте БелТА заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Светлана Шевченко ответила на актуальные вопросы налогообложения доходов и имущества физических лиц, деятельности самозанятых лиц, ремесленной и агроэкотуристической деятельности.

Корр. БЕЛТА

В текущем году прошла очередная кампания по декларированию доходов. Каковы ее результаты?

Шевченко Светлана:

В этом году подали налоговые декларации по подоходному налогу более 31 тыс. плательщиков. К уплате им предъявлено более Br76 млн. Наибольшая сумма налога, предъявленная гражданину, — Br10,6 млн. Как правило, такие суммы получают в качестве доходов от дивидендов.

Ввиду не очень благоприятной эпидемиологической обстановки в нынешнем году была такая ситуация, когда ряд граждан оказались за границей, им надо было предоставить декларацию, а уложиться в срок они не могли. Поэтому, в соответствии с указом №143 «О поддержке экономики», срок предоставления деклараций был продлен до 30 апреля (изначально срок был до 31 марта). И более 2 тыс. граждан представили декларации с 31 марта до 30 апреля в добровольном порядке и были освобождены от ответственности за несвоевременность предоставления декларации.

Важный момент — налоговая служба приняла все меры, чтобы уведомить плательщиков о необходимости предоставления декларации. Хотелось бы отметить, что налоговый орган предоставляет гражданам возможность предварительно заполнить электронную декларацию. Гражданин может зайти в свой личный кабинет на сайте налоговой службы и ознакомиться с теми доходами, информацией о которых владеет налоговый орган. Если гражданин согласен с этой информацией, декларация в электронном виде поступает в налоговый орган. В свою очередь налоговый орган отправляет извещение на уплату налога, и гражданин в личном кабинете может исполнить свои обязательства и уплатить налог.

Корр. БЕЛТА

Физические лица — самая многочисленная категория плательщиков. Какие налоги они уплачивают?

Шевченко Светлана:

Физлица являются плательщиками подоходного налога, налога на недвижимость, земельного налога. Также есть категория самозанятых лиц. Они занимаются деятельностью самостоятельно и уплачивают единый налог с физических лиц, ремесленный сбор, сбор в сфере агроэкотуризма.

Самая многочисленная категория уплачивает подоходный налог. Это граждане, которые работают по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера. Здесь налоговым агентом выступает организация. По сути, гражданин сам не производит уплату, это делает за него организация, но налог берется с доходов гражданина.

Екатерина, Минск

С 1 января 2019 года вступил в силу обновленный Налоговый кодекс. Какие основные изменения коснулись физических лиц?

Шевченко Светлана:

С 1 января 2019 года, например, для самозанятых были расширены виды деятельности, которыми они имеют право заниматься, и принято решение об установлении ставок для этой категории лиц непосредственно в Налоговом кодексе. До введения этих изменений налоговые ставки устанавливались областными Советами депутатов и Мингорсоветом. Это приводило к тому, что, например, в Минске ставки единого налога могли быть ниже, чем ставки в областях. Поэтому и было принято решение, чтобы урегулировать этот вопрос. Теперь налогоплательщик определяет тот вид деятельности, которым он хотел бы заниматься, и видит ставку налога в самом Налоговом кодексе.

Следующее изменение — это предоставление права индивидуальным предпринимателям, уплачивающим единый налог и занимающимся определенными видами деятельности, самостоятельно выбирать для себя систему налогообложения: платить налог по упрощенной системе или в общеустановленном порядке. Что это значит. Единый налог — это фиксированная ставка налога. Она зависит не от размера получаемого дохода, а от того, каким видом деятельности занимается гражданин. Что же касается упрощенной системы налогообложения, то уплата налога идет, исходя из полученной выручки. Если мы говорим про подоходный налог, то налог уплачивается с дохода. Иными словами, предприниматель на сегодня сам имеет возможность выбирать, по какой системе налогообложения ему уплачивать доход.

Еще одним изменением для физических лиц стало увеличение срока предоставления итоговой годовой декларации. Ранее срок был не позднее 1 марта, теперь перенесен на 31 марта. Это было сделано в связи с тем, что многие граждане получают доходы от работы за границей. В соответствии с законодательством иностранного государства налоги уплачиваются на территории этого государства. Необходимо было получить документ об избежании двойного налогообложения, то есть документ, подтверждающий размер полученного дохода и сумму уплаченного налога. Гражданину приходилось дважды обращаться в налоговый орган. Чтобы урегулировать этот вопрос, и был продлен срок предоставления декларации. Срок уплаты налога был перенесен соответственно на 1 июня.

Еще одно интересное изменение касалось лиц, сдающих помещения, квартиры на длительный срок. Граждане, которые занимаются таким видом деятельности (это не предпринимательская деятельность), уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах. И была норма в Налоговом кодексе: если доход превышал законодательно установленный предел, полученный за год, необходимо было подавать декларацию и доплачивать налог по ставке 13%. Что происходило? Гражданин за каждый месяц платил фиксированную сумму. По итогам года он подавал декларацию, и доплата была уже значительных размеров. Мы понимаем, что к концу года траты граждан возрастают. И приходилось платить большие суммы налогов. К тому же был принят указ №337 («О регулировании деятельности физических лиц» — Прим. БЕЛТА). Он расширил виды самостоятельной деятельности лиц. Один из них — сдача квартир, находящихся в собственности, на краткосрочный период. Если гражданин желает сдать квартиру на краткосрочный период, он уплачивает только единый фиксированный налог до начала сдачи квартиры внаем. Если этот же гражданин решал, что ему неинтересно заниматься краткосрочной сдачей, а решал сдавать на длительный период, ему необходимо было помнить, что теперь он платит налог в фиксированной сумме и по итогам года должен представить декларацию. Квартира одна и та же, объект один и тот же, а подходы разные. Поэтому и был сделан такой первый шаг в выравнивании условий. Краткосрочная сдача жилья внаем, на длительный период — налог уплачивается в фиксированной сумме. Декларацию представлять не надо. Деятельность не является предпринимательской. Условия выровнялись, и мы увидели рост числа плательщиков по этому налогу. Это основные изменения, которые произошли с 2019 года.

Корр. БЕЛТА

Кто признается плательщиком имущественных налогов и кто имеет право на льготы?

Шевченко Светлана:

Еще одна категория налогоплательщиков, которая является самой многочисленной, порядка 3 млн, — это плательщики имущественных налогов. К имущественным налогам относятся налог на недвижимость и земельный налог. Плательщиками налога на недвижимость признаются граждане, которым принадлежат объекты недвижимости. Не собственники, а именно которым принадлежат объекты недвижимости. В чем разница? Это лица, которые владеют объектами недвижимости на праве собственности, а также объектами незавершенного строительства. То есть объект строится, еще право собственности на него не оформлено, но плательщику он принадлежит. В отношении объектов, полученных по наследству, граждане также признаются плательщиками налога на недвижимость.

Если мы говорим про земельные участки, то плательщиками земельного налога признаются граждане, которые владеют и пользуются земельными участками. Еще есть один платеж, он не налоговый, — это арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, но предоставленные гражданам на правах аренды. Граждане являются плательщиками арендной платы за такие земельные участки.

Корр. БЕЛТА

Все больше людей вовлекаются в новые типы активности, в том числе посредством сети Интернет. Как быть с этой категорией лиц, обязаны ли они платить налоги?

Шевченко Светлана:

Действительно, жизнь не стоит на месте, многое меняется. Мы видим, что в тех условиях, которые сложились у нас в начале года, многие граждане стали заниматься различными видами деятельности онлайн и получать доходы. Хотелось бы обратить их внимание, что эти доходы подлежат налогообложению. Этот вопрос урегулирован Налоговым кодексом. Да, возможно, кодекс сегодня требует совершенствования по определенным видам деятельности, но нужно помнить, что налоги надо платить.

Приведу пример. Репетиторские услуги могут оказываться в режиме онлайн, в том числе и гражданам, которые находятся за пределами Беларуси. Сегодня репетиторская деятельность, при которой потребителем услуг является физлицо, требует уплаты единого налога до начала ее осуществления, независимо от того, получены доходы на территории Беларуси или же за границей. Но есть ситуации, когда договор заключается с иностранной компанией. В этом случае надо представить налоговую декларацию.

Призываю всех граждан, которые получают доходы посредством сети Интернет, при наличии вопросов обязательно обращаться в налоговую службу, чтобы выяснить, необходимо ли платить налоги. Сегодня не нужно идти туда лично и тратить свое время. На сайте налоговой службы можно написать электронное обращение, и вам придет официальный ответ с разъяснением именно по вашей жизненной ситуации.

Налоговой службе сегодня нужно оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию и понимать, что законодательство будет требовать совершенствования, потому что появляются новые виды деятельности. Налогоплательщик должен быть вовремя информирован. Если ему доступно разъяснили налоговое законодательство, у него не будет оснований скрывать свои доходы и не подавать декларацию.

Александр, Минск

В условиях непростой эпидситуации указом №143 для граждан были предусмотрены определенные меры поддержки. Что это за меры и каков результат их применения?

Шевченко Светлана:

В текущем году многие самозанятые столкнулись с ситуацией, когда они уплатили налог до начала деятельности, но в связи со сложившимися условиями этой деятельностью не занимались. Конечно, граждане стали обращаться в налоговый орган, поскольку дохода они не имели, а налог надо заплатить. Возможности перерасчета в Налоговом кодексе установлено не было. Поэтому указом №143 «О поддержке экономики» была предоставлена возможность обратиться в налоговый орган и заплатить за то количество дней, когда гражданин реально осуществлял деятельность.

Еще один шаг: областным Советам депутатов и Мингорсовету рекомендовано уменьшить в два раза ставки единого налога. Почему только ставку единого налога? Потому что если применяется упрощенная система налогообложения, то налог платится с выручки, если подоходный налог, то налог платится с доходов. Единый налог уплачивается за осуществляемый вид деятельности, до начала такой деятельности.

Нужно отметить, что областные Советы депутатов практически все приняли такое решение. И на сегодня более 39 тыс. индивидуальных предпринимателей уплачивают единый налог по сниженной ставке. Сниженная ставка — это льгота, которая предоставлена более чем на Br9 млн.

Корр. БЕЛТА

Какие виды деятельности предпочитают самозанятые граждане? Как они взаимодействуют с налоговыми органами?

Шевченко Светлана:

Более 30 тыс. самозанятых уплачивают налог в Беларуси. Среди них много тех, кто занимается реализацией готовой кулинарной продукции, хлебобулочных изделий. Именно это направление получило большое развитие (на сегодня свыше 8 тыс. плательщиков). Развиты парикмахерские и косметические услуги, репетиторство. Есть и такие направления, как услуги няни, чистка и уборка помещений.

Введение права не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и расширение перечня таких видов деятельности в 2017 году дало толчок к развитию этого направления. Мы видим необходимость работать дальше, определять те виды деятельности, которые действительно востребованы.

Граждане желают просто спокойно заниматься своей деятельностью, выполняя обязанности перед государством и ничего не нарушая. Всем, в том числе самозанятым, сегодня хочется получать услуги в электронном виде. Поэтому налоговая служба предоставляет возможность через личный кабинет налогоплательщика подать уведомление. Затем налоговый орган присылает сумму налога, и человек его уплачивает.

Дмитрий, Столбцы

Подоходный налог насчитывает самое большое количество плательщиков. В настоящее время в СМИ идут дискуссии о целесообразности введения прогрессивной шкалы ставок. Как вы относитесь к мнению о необходимости ее введения?

Шевченко Светлана:

Введение прогрессивной шкалы ставок — это дискуссионный вопрос. Прежде чем принять такое решение, необходимо взвесить все плюсы и минусы, понять, каким будет экономический эффект от введения такой шкалы ставок.

Прогрессивная шкала ставок по подоходному налогу у нас была ранее в законодательстве. Размер налога был от 9% до 30%, наибольшее количество граждан уплачивало подоходный налог по ставке 15%. Прогрессивная шкала ставок предусматривает учет совокупного годового дохода, это значит, что гражданину нужно вести учет всех доходов — по месту основной работы, неосновной работы, от занятия каким-то видом деятельности, доходов из-за границы. Это означает возврат к совокупному декларированию. Значит, по итогам года нужно предоставить декларацию абсолютно обо всех своих доходах. Доходы выплачиваются из разных источников, и чтобы заполнить эту декларацию, нужно обратиться за справками. Т.е. организация уже должна нести определенные затраты по выдаче этих справок и по ведению учета доходов граждан. В этой ситуации мы понимаем, что это рост затрат в администрировании налогов — как со стороны организации, так и со стороны гражданина. Правильно ли это?

Когда принималось решение о переходе на ставку 12% (позже она стала 13%), какой эффект был достигнут? Отменено совокупное декларирование. Гражданам нет необходимости идти в налоговую службу и предоставлять декларацию о своих доходах, не нужно собирать никакие документы.

В первый же год после ввода ставки мы отмечали увеличение поступлений подоходного налога в бюджет. В первую очередь поступление налога в бюджет возросло от коммерческих структур.

При прогрессивной шкале ставок поступления подоходного налога в бюджет составляли порядка 11%, на сегодня подоходный налог составляет 25%, это второй доходный источник бюджета после налога на добавленную стоимость. Т.е. уход от этой шкалы позволил вывести доходы из тени.

Мы понимаем, что переход на прогрессивную шкалу ставок повлечет затраты организаций прежде всего на доработку программного обеспечения, при помощи которого сегодня рассчитывают зарплату. Это повлечет затраты на доработку ПО и у налоговых органов.

Так что если необходимость введения прогрессивной шкалы ставок возникнет, этот вопрос нужно обсуждать со всеми заинтересованными, прежде всего, с Министерством финансов как органом, занимающимся налоговой политикой. Но в обязательном порядке нужно провести глубокий анализ и принять такое решение только в случае, если оно целесообразно и не повлечет дополнительных затрат и нагрузки, а действительно даст хороший экономический эффект.

Сергей, Несвиж

В 2017 году было усовершенствовано законодательство, регулирующее деятельность в сфере агроэкотуризма. Что изменилось для субъектов и как это отразилось на поступлении налогов?

Шевченко Светлана:

Когда в 2006 году в нашей стране такая деятельность только начиналась, порядка 54 плательщиков было всего за год. Сегодня эта цифра достигла 2,7 тыс. Нужно отметить плодотворную работу Министерства спорта и туризма. Когда в 2017 году шло совершенствование законодательства, были прописаны четкие правила игры в сфере агроэкотуризма: кто имеет право заниматься такой деятельностью и какие условия он обязан выполнить. Прежде всего должно быть наличие на праве собственности жилого дома, комнат, которые можно предоставить для проживания агроэкотуристам.

Местный орган власти уведомляется о начале и о прекращении деятельности. Для чего это сделано? Именно местные органы власти владеют ситуацией: это агроусадьба или все-таки уже развивается гостиничный либо ресторанный бизнес.

Сегодня Минспорт дает разъяснения по вопросам агроэкотуризма. Раньше трактовалось по-разному: можно ли заниматься этой деятельностью при определенных условиях или нельзя, были разные подходы. Это приводило к уплате дополнительных налогов, предъявлению санкций, возникали вопросы при проверках. А сейчас у нас единая правоприменительная практика. Один госорган разъясняет правила игры. Появилась четкость, ясность, и в Министерство по налогам и сборам прекратили поступать обращения граждан. Уже понятно, что этот шаг был абсолютно правильным.

Морозова Надежда, Пинск

На основании каких сведений производится расчет имущественных налогов? Всегда ли плательщик согласен с расчетом?

Шевченко Светлана:

Это очень важный вопрос и нужно, чтобы граждане понимали, откуда налоговый орган берет информацию, поскольку он производит расчет налога. Каждый гражданин — плательщик имущественных налогов ежегодно получает извещение на уплату налогов. Извещение состоит из двух частей. Первая — сколько нужно заплатить налога, вторая — расчет налога непосредственно на недвижимость или земельный налог.

Когда гражданин знакомится с расчетом налога, он видит, что земельный налог уплачивается исходя из кадастровой стоимости земельного участка. Где взять такую информацию? В Налоговом кодексе есть соответствующие статьи, которые четко определяют, какой источник информации является основанием для исчисления имущественных налогов.

Если мы говорим про земельные участки, то основным поставщиком информации являются структурные подразделения местных исполнительных органов власти по землеустройству. Ежегодно землеустроительные службы предоставляют информацию в налоговый орган о земельных участках по состоянию на 1 января отчетного периода и в течение квартала текущего года — информацию о предоставленных гражданам земельных участках. Эта информация содержит подробные сведения о гражданине, размере земельного участка, его функциональном использовании, целевом назначении, о кадастровой стоимости. Вот эти сведения и ложатся в основу исчисления земельного налога.

На практике возникает спорная ситуация, когда гражданин не согласен с тем размером земельного участка, который налоговая служба указала в расчете. По всем вопросам, которые связаны с размером земельного участка, определением кадастровой стоимости, необходимо обращаться к землеустроителям, поскольку информация поступает оттуда. Налоговый орган — не специалист по землеустройству и не определяет сам размеры земельного участка.

Многие спорные моменты с гражданами возникают в том случае, когда они получают земельный участок в наследство и родственники не могут между собой договориться. Земельный участок есть, наследники есть, а вот определить между собой долю наследства они не могут. Налоговая служба тоже не выделяет доли этих земельных участков, здесь все определяется в законодательном порядке. Нужно обращаться в землеустроительную службу, оформлять как следует документы и платить налог.

Есть еще один момент, на который нужно обратить внимание. Зачастую у граждан нет документов на земельный участок, но при этом они выращивают продукцию на этом участке. Документа нет, поэтому платить за него они отказываются. Гражданин пользуется этим участком независимо от того, есть у него документ либо нет. И поскольку фактически использование земельного участка идет, земельный налог насчитывается.

Что касается налога на недвижимость. Если имущество оформлено на праве собственности, то сведения предоставляет Национальное кадастровое агентство. Ведется Единый государственный регистр недвижимого имущества, и официальная информация поступает в налоговую службу раз в год, впоследствии — ежеквартально об изменениях, которые произошли с имуществом.

Есть имущество, которое не оформлено на праве собственности, получено по наследству. В этом случае сведения предоставляются нотариальными службами. Есть и такое имущество, которое получено в дар. Здесь, опять-таки, если нотариально были оформлены сделки, мы получаем информацию от нотариуса. На основании официально полученных сведений как раз и производится расчет налога.

Бывают спорные моменты, когда граждане вроде заключили между собой сделку, подарили квартиру, но не зарегистрировали переход права собственности. До того момента, пока переход права собственности не зарегистрирован, плательщиком признается лицо, на которое было оформлено право собственности.

Белоусов Андрей, Гомель

Как плательщику подтвердить свое право на льготу? Всегда ли для этого надо идти в налоговый орган?

Шевченко Светлана:

Если мы открываем Налоговый кодекс, то видим: право на льготу обязательно подтверждается документально. Более того, Налоговый кодекс говорит о следующем: плательщик может как пользоваться льготой, так и отказаться от нее. Это его право.

Сегодня благодаря тому, что государственные органы договорились о взаимодействии, налоговый орган имеет возможность получать сведения о лицах, которые являются пенсионерами, инвалидами. Когда информация собрана в электронном виде, она достоверная, она из официальных источников других госорганов. Налогоплательщику нет необходимости приходить в налоговый орган и показывать документ, потому что такие сведения в электронном виде уже поступили в налоговый орган, они правильные и точные. Налоговый орган, рассчитав налог на недвижимость, земельный налог, сразу плательщику предоставляет льготу. Подтверждения никакого не нужно.

Следует обратить внимание на то, что такое льгота по имущественному налогу. Это стопроцентное освобождение от уплаты налога. Около 3 млн граждан являются плательщиками имущественных налогов, а ведь налоги уплачивают около 1,5 млн — половина. Почему? Основная категория льготников — это пенсионеры, которым принадлежат жилые дома, это сельская местность, также учитываются инвалиды первой и второй групп, участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи.

Что касается налога на недвижимость, здесь право на льготу имеют те, кто проживает в сельской местности, в отношении объектов недвижимости — жилого дома. Также те, кто живет в сельской местности и работает в сельскохозяйственных организациях или организациях образовательной, социальной сферы, имеют право на льготы в отношении объектов недвижимости.

Да, категория плательщиков с правом на льготу большая, но это все социальная защита граждан, тех, кто не обладает большими источниками доходов.-0-

Корр. БЕЛТА

В Беларуси постоянно совершенствуется налоговое администрирование. В чем заключается эта работа и почему это так важно?

Шевченко Светлана:

В ситуации, когда экономика идет к цифровизации, налоговая служба понимает, что нужно оказывать налогоплательщикам как можно больше электронных услуг. Мы сознаем необходимость сокращения их временных и финансовых затрат на исполнение налоговых обязательств. Сегодня созданы центры обслуживания плательщиков. Когда они приходят в налоговую службу, то понимают, куда представить декларацию, знают, где получить консультацию. Куда бы они ни обратились, везде одинаковые правила и приемы работы с налогоплательщиками. Кстати, сегодня мы уходим от непосредственного взаимодействия плательщика и инспектора. И это правильно. Налогоплательщик получает независимую консультацию.

Если мы говорим про электронные сервисы, на мой взгляд, нужно создавать как можно больше удобных условий для уплаты налогов. В этом году были сложности в период сдачи деклараций. Налогоплательщики нам говорили: «Я нахожусь за рубежом, выехать не могу, границы закрыты», «Я индивидуальный предприниматель, и у меня есть кабинет ИП, но нет личного кабинета как физического лица. Как подать декларацию?» На сегодня существует единый кабинет налогоплательщика. Будь ты индивидуальный предприниматель или просто гражданин, можно воспользоваться услугами этого кабинета, представить декларацию, получить консультацию, перенаправить любые документы в налоговый орган.

Очень важным моментом в отношении физических лиц считаю грамотное разъяснение налогового законодательства. Если мы донесем до налогоплательщика, чем занимается налоговая служба, почему налоги уплачиваются именно с этого вида деятельности так, а не иначе, какую отчетность надо представить, если мы будем слышать его и понимать, какие пробелы нужно урегулировать, это даст нужный эффект. Когда человеку все понятно, он не видит смысла скрывать доходы и просто исполняет свои обязанности как налогоплательщик.

Анастасия Микулич

Если рисовать картины и продавать их на рынках и в иных установленных местах, нужно ли платить единый налог или ремесленный сбор? А если хочу продавать не только на рынках, а, к примеру, рисовать под заказ и продавать через свой сайт?

Шевченко Светлана:

Что касается картин, здесь предусмотрена уплата единого налога. Продавать их можно в местах, которые установлены местными органами власти. Но здесь надо уточнить детали для более конкретного ответа. Я бы рекомендовала плательщику все-таки обратиться с этим вопросом в электронном виде в Министерство экономики или в Министерство по налогам и сборам, потому что в определенной ситуации это может быть расценено как ремесленная деятельность.

Евгения, Витебск

МНС создало базу доходов граждан. С какой целью это было сделано и как налоговыми органами используются имеющиеся в базе сведения? Кому могут быть предоставлены сведения о доходах граждан?

Шевченко Светлана:

Действительно, в Министерстве по налогам и сборам создана база доходов. И в средствах массовой информации появились высказывания, что, наверное, налоговый орган хочет собрать все сведения о доходах граждан и следить за ними.

Хотелось бы разъяснить, с какой целью создан этот программный продукт, как он используется. Прежде всего нужно понимать, что сведения о доходах граждан собираются в налоговом органе очень давно. С начала образования налоговой службы сведения о выплатах различными организациями предоставлялись на бумажных носителях.

В Налоговом кодексе прописано, какие государственные органы и организации предоставляют сведения о доходах граждан. Банки и почтовые отделения предоставляют сведения о денежных переводах, нотариальные конторы — сведения о заключаемых сделках с имуществом, имуществе, полученном в наследство. Налоговый орган получает сведения от госорганов, которые занимаются регистрацией сделок с имуществом (например, продажа квартир, дач, земельных участков). Имеются сведения и о стоимости проданных автомобилей. Данная информация содержались в различных источниках. Теперь сведения из различных баз объединены в одну информационную платформу.

Конечно, налоговый орган в первую очередь контролирует полноту и своевременность поступления налогов в бюджет. Но есть и вторая сторона: сегодня налоговый орган — это сервисная служба, которая оказывает всевозможные услуги налогоплательщикам. Самый простой пример — во время кампании по декларированию подоходного налога после обработки различный сведений налоговый орган в личном кабинете плательщика предоставляет услугу по предварительному заполнению декларации. Гражданин мог забыть, что он получил доходы из-за границы, но, зайдя в личный кабинет, он видит, что налоговый орган за него уже заполнил декларацию. Физлицо сверяет информацию и при согласии отправляет декларацию в налоговую. Когда такая возможность появилась, количество поданных деклараций возросло на 5 тыс. Это не говорит о том, что граждане уклонялись от уплаты налогов или подачи деклараций. В силу незнания законодательства, может, забывчивости, так происходило. Этих граждан все равно потом привлекали к налогообложению, но следовали санкции, пени. База доходов позволила достичь такого эффекта, когда граждане исполнили свои обязательства.

Есть еще один момент. Определенному количеству граждан предоставляется государственная адресная помощь. Чтобы получить ее, гражданин обращается в соответствующую службу и ему нужно принести справки о своих доходах и доходах членов своей семьи. Удобно, когда в личном кабинете формируется справка о доходах и с ней можно идти в любой госорган — за получением адресной помощи или кредита.

Налоговая служба прежде всего преследовала цель расширения электронных услуг для плательщика и сокращения его затрат на сбор различного рода сведений, которые необходимы для предоставления в тот или иной госорган. Это основное направление, ведь удобно получить сведения в одном госоргане без хождения по кабинетам.

Гайсёнок Ирина

Если я хочу осуществлять несколько видов деятельности (фотосъемка и репетиторство), то я должна уплатить ставку единого налога по каждому виду?

Шевченко Светлана:

Смотрим, какая ставка по репетиторству, какая — по фотосъемке. Налог уплачивается по одной наибольшей ставке. Чтобы понимать, какие могут быть нюансы, рекомендую обратиться в налоговую службу. У нас есть единый номер, где можно получить консультацию по своему вопросу с учетом всех тонкостей. Вплоть до того, что оператор может соединить с налоговым инспектором, который находится в районной инспекции по месту жительства плательщика. Сегодня это просто.

Гайсёнок Ирина

Могу ли я уплатить единый налог за фотосьемку в Беларуси, а проводить фотосессии как в нашей стране, так и за границей для иностранных граждан?

Шевченко Светлана:

Можно оплатить единый налог и осуществлять фотосъемку, если потребителем услуг является физическое лицо и договор заключен с ним. Это особенность единого налога — услуги оказываются физлицам, и неважно, на территории какого государства.

Корр. БЕЛТА

Рассматриваете ли вы вопрос расширения категорий лиц, предоставляющих информацию о доходах граждан? Обеспечивается ли конфиденциальность такой информации и специальный режим ее хранения?

Шевченко Светлана:

Я уже перечислила те источники информации, которыми на сегодня владеет налоговый орган. Еще в Министерство по налогам и сборам поступают сведения о доходах граждан, полученных за границей. Мы получаем эту информацию в соответствии с заключенными международными соглашениями.

Прежде всего, сведения о доходах хранятся у различных государственных органов. И правильнее было бы сначала между собой договориться о предоставлении таких данных. Когда вносились изменения в Налоговый кодекс, одним из пунктов как раз и было, что ряд государственных органов будет предоставлять сведения о доходах граждан в налоговый орган уже с 1 января 2021 года. Эти данные уже сегодня содержатся в информационных ресурсах этих госорганов. К таким сведениям относятся пенсии, определенные виды стипендий, какие-то единовременные выплаты. В этом отношении ведется работа, уже готовятся соответствующие нормативные документы.

Сегодня у нас есть и налоговые агенты, которые в соответствии с Налоговым кодексом обязаны предоставлять сведения о доходах лиц, которые имеют иностранное гражданство.

Конечно же, число источников информации будет расширяться, а значит, будет обрабатываться больше данных. Мы, безусловно, понимаем необходимость соблюдения налоговой тайны, конфиденциальности, специального режима хранения информации. В Министерстве по налогам и сборам этому уделяется особое внимание. Далеко не все сотрудники налоговых органов имеют доступ к такой базе данных — только те, которые в силу своих должностных обязанностей сталкиваются с необходимостью использовать такие сведения. Налоговая служба сегодня самыми современными средствами обеспечивает сохранность и конфиденциальность получаемой информации.

Мария, Барановичи

Имеют ли арендаторы земельных участков право на льготы по арендной плате, если да, то какие?

Шевченко Светлана:

Одно время таких льгот не предоставлялось. Но впоследствии, когда мы с Государственным комитетом по имуществу вплотную работали над этим вопросом, пришло понимание, что льготы должны быть одинаковыми с теми, которые предоставляются по земельному налогу. То есть категория лиц должна быть одинаковой. Один и тот же гражданин может быть владельцем земельного участка и еще получить участок в аренду по договору. И в этом случае выходило так: по земельному налогу льгота есть, а по арендной плате нет. Но сегодня ситуация уже выровнялась. Льгота предоставляется пенсионерам по возрасту и в отношении земельных участков, которыми они владеют, и в отношении полученных в аренду.

В случае аренды нужно принимать во внимание Гражданский кодекс, помнить, что это договорные отношения. Между государством и арендатором заключается договор аренды земельного участка. Гражданин оплачивает арендную плату на основании договора. Если участок в частной собственности, налоговый орган считает земельный налог и высылает извещение. А если гражданин заключил договор аренды, налоговый орган не присылает извещение, не считает размер арендной платы, а только контролирует, поступила ли она в бюджет. Гражданин сам должен помнить, что у него в договоре указан размер арендной платы. Случается, люди забывают оплатить и у них возникают неприятности. Помните: вы заключили договор и его нужно выполнять.