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Нацбанк предлагает изменить закон о возмещении вкладов
10.07.2020 13:58 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект закона, которым предлагается изменить правовое регулирование в сфере гарантированного возмещения банковских вкладов. Высказаться по проекту можно будет до 20 июля.
В регуляторе предложили ввести гарантированное возмещение депозитов индивидуальных предпринимателей до 100 тысяч рублей.
По информации Нацбанка, на 1 января 205 тыс. ИП имели депозиты в банках. В сумме это 377,2 млн рублей или 1,6% от общего объема вкладов физлиц.
Кроме того, проектом предлагается увеличить с двух до пяти лет продолжительность периода, в течение которого вкладчик может обратиться за возмещением депозита,
Срок выплаты по заявлениям, не требующим дополнительного изучения, в соответствии с проектом, сокращается с месяца до семи дней.
Проектом предусмотрено расширение полномочий Агентства по гарантированному возмещению вкладов, а также вносятся изменения в нормы, касающиеся его резерва. В частности, предлагается разрешить агентству инвестировать временно свободные средства в ценные бумаги «Банка развития».
В Нацбанке уверены, что реализация законапроекта даст возможность повысить уровень правовой защиты вкладчиков, улучшить качество их обслуживания, повысить эффективность функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов и устойчивость банковского сектора,
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Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект закона, которым предлагается изменить правовое регулирование в сфере гарантированного...
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