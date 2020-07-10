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Нацбанк предлагает изменить закон о возмещении вкладов

10.07.2020 13:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект закона, которым предлагается изменить правовое регулирование в сфере гарантированного возмещения банковских вкладов. Высказаться по проекту можно будет до 20 июля.

В регуляторе предложили ввести гарантированное возмещение депозитов индивидуальных предпринимателей до 100 тысяч рублей.

По информации Нацбанка, на 1 января 205 тыс. ИП имели депозиты в банках. В сумме это 377,2 млн рублей или 1,6% от общего объема вкладов физлиц.

Кроме того, проектом предлагается увеличить с двух до пяти лет продолжительность периода, в течение которого вкладчик может обратиться за возмещением депозита, сообщает Reform.

Срок выплаты по заявлениям, не требующим дополнительного изучения, в соответствии с проектом, сокращается с месяца до семи дней.

Проектом предусмотрено расширение полномочий Агентства по гарантированному возмещению вкладов, а также вносятся изменения в нормы, касающиеся его резерва. В частности, предлагается разрешить агентству инвестировать временно свободные средства в ценные бумаги «Банка развития».

В Нацбанке уверены, что реализация законапроекта даст возможность повысить уровень правовой защиты вкладчиков, улучшить качество их обслуживания, повысить эффективность функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов и устойчивость банковского сектора, передает «Прайм».

 
 
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Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект закона, которым предлагается изменить правовое регулирование в сфере гарантированного...
 
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