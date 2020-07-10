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Президент о работе "Атланта" в период пандемии: Это пример для других

10.07.2020 15:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства сегодня посетил "Атлант" - это крупнейший производитель в стране бытовой техники. Вообще, визит на предприятие запланированный, Президент пообещал приехать, когда в начале года сменил руководство на "Атланте". Кадровое решение предприятию было просто необходимо, в первую очередь, чтобы решить финансовые проблемы. Конечно, не все удалось реализовать - повлияла пандемия. Завод, как и многие другие компании, оказался в непростой ситуации, связанной с ограничениями на внешних рынках. Тем не менее, простоев не допущено. В этот период "Атлант" сконцентрировался на интернет-продажах, что и позволило удержаться на плаву.

Александр Лукашенко пообщался с работниками "Атланта" и бойцами студотрядов

Сейчас рынок оживает, да и летом спрос на продукцию "Атланта" всегда растет, как показала практика, в это время нужен дополнительный персонал. Уже не первый год предприятие привлекает летом участников студотрядов. Трудовой проект объединяет учащихся из всех регионов страны. Опыт, профессиональные навыки на этот раз приобретут более 800 ребят. Они работают в качестве слесарей-сборщиков бытовой техники, выполняют базовые технологические операции. За каждым бойцом студотряда закреплен опытный наставник. Свое профмастерство сегодня ребята продемонстрировали и Президенту, а также спросили об актуальном вместе с трудовым коллективом "Атланта". 

Развитие и совершенствование

Александр Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные в студотрядах деньги, порекомендовал белорусам покупать отечественное и поделился планами развития экономики на ближайшее будущее. Так, вскоре появится госпрограмма, где будут прописаны новые производства, которые появятся в стране в предстоящей пятилетке. Будет сделана ставка и на производство электромобилей.

Стратегия для "Атланта"

Стратегия на ближайшие 5 лет есть и у "Атланта". Основа - увеличение объемов производства, экспорта и рост заработной платы. Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы минского завода в этот непростой период.

Зарплата тех, кто работает на частника

Также Президент поручил правительству на примере 10 ведущих предприятий страны, в том числе и "Атланта", скоррелировать зарплаты на частных площадках, средняя и станет ориентиром. Подробности в наших следующих выпусках.

 
 
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Глава государства сегодня посетил "Атлант" - это крупнейший производитель в стране бытовой техники. Вообще, визит на предприятие запланированный, Президент...
 
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