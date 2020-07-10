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У берегов Турции спасли 27 мигрантов

10.07.2020 16:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Согласно информации, из-за возгорания бензобака в лодке у берегов района Айваджик иммигранты прыгнули в море. Сотрудникам командования береговой охраны удалось спасти нелегалов из различных стран.

Все иммигранты были доставлены в город Кучуккую.
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Согласно информации, из-за возгорания бензобака в лодке у берегов района Айваджик иммигранты прыгнули в море. Сотрудникам командования береговой охраны удалось...
 
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