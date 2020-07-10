Источник материала: Tut.by

Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек — Павла Северница и Сергея Спарыша, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Фото: МВД

Оппозиционный политик Павел Северинец уже месяц находится под стражей. 8 июля он получил пятый подряд административный приговор — еще 15 суток ареста. Северинца обвиняли в призывах к участию в несанкционированной акции 7 июня возле Комаровского рынка в Минске, где проходили пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Правозащитники отмечают: помимо того, что политик уже месяц находится в ЦИП ГУВД Мингорисполкома, у него остались неотбытыми 30 суток ареста за участие в акциях протеста против интеграции в декабре и январе прошлого и текущего года.

«Таким образом, общая продолжительность административного ареста Северинца может составить не менее 105 суток, что может превысить максимальный срок (до трех месяцев) ареста, который предусмотрен как вид наказания Уголовным кодексом. Мы в очередной раз отмечаем, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления, наказания за публичную общественную деятельность и изоляции Павла Северинца на весь период избирательной кампании», — заявили правозащитники.

Они обеспокоены «информацией о жестоком и бесчеловечном обращении, которому подвергается в ЦИП Северинец».

«Активиста неоднократно помещали в штрафной изолятор без теплой одежды и личных вещей, где из-за низких температур ночью он не мог спать, а днем, когда нары поднимаются и закрепляются к стене, все время вынужден сидеть на небольшом табурете. Его не выводят на прогулки и в душ, длительное время не принимали передачи от родных, и до сих пор не допускают к нему адвоката, — сказано в сообщении.

Представители белорусских правозащитных организаций выражают протест по поводу политического преследования и ареста политзаключенного Северинца и требуют немедленного освобождения его и всех политзаключенных, «отбывающих административные аресты за реализацию свободы мирных собраний и выражения своего мнения». Также правозащитники настаивают на «проведении проверки и наказания всех виновных в жестоком обращении с арестованными».

Под заявлением подписались лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», ОО «Белорусская ассоциация журналистов», публичное учреждение «Белорусский документационный центр», Офис по правам людей с инвалидностью, центр правовой трансформации Lawtrend, РОО «Правовая инициатива», простое общество «Инициатива Forb», инициативная группа «Идентичность и право», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», Ассамблея неправительственных демократических организаций, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский ПЕН-центр.

Правозащитное сообщество Беларуси признало политическим заключенным и активиста «Народной грамады» Сергея Спарыша. Накануне стало известно, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).



Сергей Спарыш. Фото Владимира Гридина (RFE/RL)

«При принятии этого решения правозащитники руководствовались ранее принятыми заявлениями белорусского правозащитного сообщества от 1, 9 и 11 июня 2020 года о признании политзаключенными фигурантов «дела Тихановского», — сказано в сообщении.

Правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения Сергея Спарыша и прекращения уголовного преследования.

Ранее правозащитники признали политзаключенными Виктора и Эдуарда Бабарико и задержанных членов инициативной группы, Сергея Тихановского , блогера Дмитрия Козлова , администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика .