Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 июля 2020 года)

«ДАТЧ СТАР» изменил проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус». Поменялась цена двушек. Кстати, застройщику выделили участок в качестве компенсации за Грушевский сквер . Приступить к «освоению» планируют через пару месяцев.

В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район. Только вот не в столице, а в городе-спутнике Смолевичи. Не многие многодетные семьи согласились с таким раскладом. Однако, как рассказал Мингорисполком, меньше чем за месяц после старта приема заявок на строительство жилья в экспериментальном доме в Смолевичах спрос в 2 раза превысил предложение. Мы посмотрели на строительство района , как его называют местные жители, «Социалочки».

В Минске построят 4 новых общежития для вузов.

Земля

31 июля состоится очередной аукцион по продаже участков возле Минска. В этот раз на торги выставили 20 лотов. Среди населенных пунктов — Колодищи, Лапоровичи, Сеница, Ратомка, Заславль. О самых интересных лотах — в новом обзоре Realt.by . А еще на аукцион выставили б/у участки с «недостроями».

Итоги аукциона по участкам в Дзержинском районе: надел в Фаниполе продан с молотка за $ 16 тысяч.

Кстати, Александр Лукашенко предлагает отдавать белорусам землю за «символическую цену».

Деньги

Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче. Но пока еще остается дополнительный источник финансирования жилья - семейный капитал. Белорусы активно им пользуются.

А вот тут можно почитать о том, что делать, если вам в наследство достается недвижимость, которая куплена в кредит и он еще не выплачен.

Инвестиции

Узнали, куда пойдут деньги из программы инновационного развития Беларуси.

Регионы

В Бресте появится микрорайон с дворами без машин, велопарковками и усиленным озеленением.

За пять месяцев на Витебщине построили 1100 новых квартир. Кстати, там собираются потратить полмиллиона долларов на установку арки и скульптуры, посвященной молодежи 50-х годов.

В Могилеве обсуждают проект жилого дома на Пушкинской. И там же, в Могилеве, построят здание с кардиограммой на фасаде. Его стоимость — 50 миллионов рублей.

Коммерческая недвижимость

В Бресте на аукцион выставлена бывшая вечерняя школа по улице Брестских дивизий, 22. За историческое здание с интересным месторасположением просят более 3 миллионов рублей.

Государственный комитет по имуществу проведет в июле 6 аукционов, на которых предложат к приобретению две АЗС, капитальное строение и 4 изолированных помещения в Минске.

На повторный аукцион выставили здание «МАЗ» в Минске со скидкой почти в $ 1 млн.

На проспекте Пушкина в Минске хотят построить новый многофункциональный комплекс.