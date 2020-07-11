ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 июля 2020 года)

11.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю снизился на 0.4% и составил 1394 $/м2. Текущее значение является самым низким за последние 30 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1323 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает сокращаться и сейчас равен 71 $/м2. Это минимальное значение за 34 недели.

Застройщики

На Национальном правовом портале опубликовали, наконец, полный текст указа № 247 «О строительстве жилых помещений», где идет речь об ограничении застройщиков прибылью в 5% при строительстве жилья с привлечением средств граждан. Читайте, кого не коснутся новые нормы, когда они вступят в силу и как отзываются крупные застройщики об этом документе.

Строительство

В Беларуси приняты 14 новых строительных норм. Они касаются и жилых домов.

Президент поставил задачу обеспечить жильем тех, у кого его нет. Не знаем, как это будет выполняться. Пока можно все-таки присмотреться к вариантам, что есть на рынке. Например, здесь можно посмотреть, как выглядит стройка нового жилого комплекса «Антоновский квартал» в Минске. Кроме того, в продаже появились первые квартиры жилого комплекса «Зеленая Гавань».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 июля 2020 года)

«ДАТЧ СТАР» изменил проектную декларацию по продаже квартир в ЖК «Гранд Хаус». Поменялась цена двушек. Кстати, застройщику выделили участок в качестве компенсации за Грушевский сквер. Приступить к «освоению» планируют через пару месяцев.

В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район. Только вот не в столице, а в городе-спутнике Смолевичи. Не многие многодетные семьи согласились с таким раскладом. Однако, как рассказал Мингорисполком, меньше чем за месяц после старта приема заявок на строительство жилья в экспериментальном доме в Смолевичах спрос в 2 раза превысил предложение. Мы посмотрели на строительство района, как его называют местные жители, «Социалочки».

В Минске построят 4 новых общежития для вузов.

Земля

31 июля состоится очередной аукцион по продаже участков возле Минска. В этот раз на торги выставили 20 лотов. Среди населенных пунктов — Колодищи, Лапоровичи, Сеница, Ратомка, Заславль. О самых интересных лотах — в новом обзоре Realt.by. А еще на аукцион выставили б/у участки с «недостроями».

Итоги аукциона по участкам в Дзержинском районе: надел в Фаниполе продан с молотка за $ 16 тысяч.

Кстати, Александр Лукашенко предлагает отдавать белорусам землю за «символическую цену».

Деньги

Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки говорят, что дальше условия кредитования будут еще жестче. Но пока еще остается дополнительный источник финансирования жилья - семейный капитал. Белорусы активно им пользуются.

А вот тут можно почитать о том, что делать, если вам в наследство достается недвижимость, которая куплена в кредит и он еще не выплачен.

Инвестиции

Узнали, куда пойдут деньги из программы инновационного развития Беларуси.

Регионы

В Бресте появится микрорайон с дворами без машин, велопарковками и усиленным озеленением.

За пять месяцев на Витебщине построили 1100 новых квартир. Кстати, там собираются потратить полмиллиона долларов на установку арки и скульптуры, посвященной молодежи 50-х годов.

В Могилеве обсуждают проект жилого дома на Пушкинской. И там же, в Могилеве, построят здание с кардиограммой на фасаде. Его стоимость — 50 миллионов рублей.

Коммерческая недвижимость

В Бресте на аукцион выставлена бывшая вечерняя школа по улице Брестских дивизий, 22. За историческое здание с интересным месторасположением просят более 3 миллионов рублей.

Государственный комитет по имуществу проведет в июле 6 аукционов, на которых предложат к приобретению две АЗС, капитальное строение и 4 изолированных помещения в Минске.

На повторный аукцион выставили здание «МАЗ» в Минске со скидкой почти в $ 1 млн.

На проспекте Пушкина в Минске хотят построить новый многофункциональный комплекс.

Школу рядом с Березинским заповедником продали за 56 рублей.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 июля 2020 года)

Открылся новый супермаркет «Санта» рядом со станцией метро «Парк Челюскинцев».

С аукциона продадут право аренды на 74 объекта в Минске.

Детальный план Октябрьской улицы в Минске скорректировали. Среди изменений — вынос трамвайных путей и строительство паркингов.

Риэлтерский бизнес

После вступления в силу указа № 345 в агентства недвижимости стали обращаться многодетные семьи, желающие улучшить свои жилищные условия с помощью средств семейного капитала. А желающих сделать это — тысячи. Мы узнали о подробностях одной из первых таких сделок.

В последнее время количество негативной информации о деятельности агентств недвижимости увеличилось. Ругать риэлтеров стало настоящим трендом. И хотя оспоренных сделок с участием агентств недвижимости — единицы, на каждый подобный случай обязательно найдется кто-то, кто скажет: «Ну и зачем нам эти агентства?». На наш взгляд, это несправедливо. Давайте будем объективными и посмотрим на те случаи, когда риэлтеры спасли своих клиентов. К сожалению, об этом нигде не говорят и не пишут. Realt.by начинает серию публикаций со специалистами из разных белорусских агентств о том, почему риэлтеры бывают необходимы при сделке с недвижимостью. Первый материал здесь.

Жилье и инфраструктура

Большинство автомобилистов, проживающих в многоэтажных домах белорусской столицы, знакомы с проблемой парковки во дворах. Ее пытаются решать установкой шлагбаумов, оснащением конусами, строительством платных стоянок и даже подземных паркингов. Но полностью ситуацию это не исправляет. Некоторые водители продолжают ставить свои авто под окнами, а некоторые и вовсе заезжают на тротуар или газон. Чтобы увидеть, как обстоят дела с парковками в новостройках Минска и насколько удобно (а главное — безопасно) там ставить машину, коллеги из av.by по нашей просьбе проехались по некоторым жилым комплексам за рулем компактного кроссовера Volkswagen Tiguan.

Аренда

Снять квартиру — дело довольно хлопотное. Но не спешите радоваться, найдя симпатичный вариант со «стиралкой» и шкафом-купе, да еще и в нужном районе. Ведь до получения ключей осталось самое главное — понравиться хозяевам. И хорошо, если вы — семейная пара 25−30 лет со стабильным заработком, без вредных привычек, детей и животных. Тогда, скорее сего, вы пройдете кастинг. А что если наоборот? Рассказали о том, легко ли снять квартиру семье с маленькими детьми и домашними питомцами.

Кстати, для начала лета обычным является рост активности на рынке столичной аренды жилья. Но 2020 год продолжает удивлять и остаётся непохожим на своих предшественников. Количество свободных квартир, которое в это время года всегда снижалось, растёт пятый месяц подряд. За июнь общее предложение увеличилось на 6.6%, достигнув своего максимального уровня за всю историю наблюдений. Сильнее всего в июне вырос выбор 3-комнатных квартир (+12.1%).

В прошлые годы июньский спрос на аренду жилья всегда можно было назвать высоким, но на этот раз активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла за месяц лишь на 2%. По сравнению с июнем 2019 года спрос на аренду квартир в Минске оказался ниже на 20.3%.

ЖКХ

На сайте petitions.by появилась петиция о полном переводе водоснабжения Минска на подземные (артезианские) источники. Обращение создали жители Фрунзенского и Московского районов, которые больше всего пострадали во время недавнего происшествия с водой в Минске.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем опасен указ о 5-процентной прибыли застройщиков, зачем раздавать землю за “символическую плату” и что будет дальше с кредитами на жилье. Все самое интересное...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Адвокаты Бабарико пожаловались в Генпрокуратуру на «спецрасследование» ОНТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика