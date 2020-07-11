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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (6-12 июля 2020 года)
11.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Застройщики
На Национальном правовом портале опубликовали, наконец, полный текст указа № 247 «О строительстве жилых помещений», где идет речь об ограничении застройщиков прибылью в 5% при строительстве жилья с привлечением средств граждан.
Строительство
В Беларуси
Президент
«ДАТЧ СТАР»
В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район. Только вот не в столице, а в городе-спутнике Смолевичи. Не многие многодетные семьи согласились с таким раскладом. Однако, как рассказал Мингорисполком, меньше чем за месяц после старта приема заявок на строительство жилья в экспериментальном доме в Смолевичах спрос в 2 раза превысил предложение. Мы
В Минске
Земля
31 июля состоится очередной аукцион по продаже участков возле Минска. В этот раз на торги выставили 20 лотов. Среди населенных пунктов — Колодищи, Лапоровичи, Сеница, Ратомка, Заславль. О самых интересных лотах —
Итоги аукциона по участкам в Дзержинском районе: надел в Фаниполе
Кстати, Александр Лукашенко
Деньги
Белорусам стали меньше давать кредиты на жилье. Банки
А
Инвестиции
Узнали,
Регионы
В Бресте
За пять месяцев на Витебщине
В Могилеве
Коммерческая недвижимость
В Бресте на аукцион
Государственный комитет по имуществу
На повторный аукцион
На проспекте Пушкина в Минске
Школу рядом с Березинским заповедником
С аукциона
Детальный план Октябрьской улицы в Минске
Риэлтерский бизнес
После вступления в силу указа № 345 в агентства недвижимости стали обращаться многодетные семьи, желающие улучшить свои жилищные условия с помощью средств семейного капитала. А желающих сделать это — тысячи. Мы
В последнее время количество негативной информации о деятельности агентств недвижимости увеличилось. Ругать риэлтеров стало настоящим трендом. И хотя оспоренных сделок с участием агентств недвижимости — единицы, на каждый подобный случай обязательно найдется кто-то, кто скажет: «Ну и зачем нам эти агентства?». На наш взгляд, это несправедливо. Давайте будем объективными и посмотрим на те случаи, когда риэлтеры спасли своих клиентов. К сожалению, об этом нигде не говорят и не пишут. Realt.by начинает серию публикаций со специалистами из разных белорусских агентств о том, почему риэлтеры бывают необходимы при сделке с недвижимостью. Первый материал
Жилье и инфраструктура
Большинство автомобилистов, проживающих в многоэтажных домах белорусской столицы, знакомы с проблемой парковки во дворах. Ее пытаются решать установкой шлагбаумов, оснащением конусами, строительством платных стоянок и даже подземных паркингов. Но полностью ситуацию это не исправляет. Некоторые водители продолжают ставить свои авто под окнами, а некоторые и вовсе заезжают на тротуар или газон. Чтобы увидеть, как обстоят дела с парковками в новостройках Минска и насколько удобно (а главное — безопасно) там ставить машину, коллеги из av.by по нашей просьбе
Аренда
Снять квартиру — дело довольно хлопотное. Но не спешите радоваться, найдя симпатичный вариант со «стиралкой» и шкафом-купе, да еще и в нужном районе. Ведь до получения ключей осталось самое главное — понравиться хозяевам. И хорошо, если вы — семейная пара 25−30 лет со стабильным заработком, без вредных привычек, детей и животных. Тогда, скорее сего, вы пройдете кастинг. А что если наоборот?
Кстати, для начала лета обычным является рост активности на рынке столичной аренды жилья. Но 2020 год продолжает удивлять и остаётся непохожим на своих предшественников. Количество свободных квартир, которое в это время года всегда снижалось,
В прошлые годы июньский спрос на аренду жилья всегда можно было назвать высоким, но на этот раз активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла за месяц лишь на 2%. По сравнению с июнем 2019 года спрос на аренду квартир в Минске оказался ниже на 20.3%.
ЖКХ
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Чем опасен указ о 5-процентной прибыли застройщиков, зачем раздавать землю за “символическую плату” и что будет дальше с кредитами на жилье. Все самое интересное...
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