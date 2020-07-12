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Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты у частников со средней на 10 ведущих предприятиях
12.07.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В этом году согласована стратегия развития ЗАО «Атлант» по 2025 год. Основу составляет сохранение и укрепление позиций предприятия в тех сегментах, где оно обладает компетенциями. Это, в частности, развитие производства холодильников и стиральных машин. Планируется обеспечить существенный рост экспорта и заработных плат. При этом рост зарплат как в нынешнем, так и в предстоящие годы пятилетки будет обеспечиваться за счет увеличения производительности труда. «По итогам 2020 года мы ожидаем, что выйдем на выручку на одного работающего в Br100 тыс.», — сказал директор предприятия Дмитрий Соколовский.
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