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Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты у частников со средней на 10 ведущих предприятиях

12.07.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты у частников со средней на 10 ведущих предприятиях
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях. Об этом он заявил, посещая ЗАО «Атлант».

«Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», — сказал глава государства.

«Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего», — подчеркнул Президент.

В этом году согласована стратегия развития ЗАО «Атлант» по 2025 год. Основу составляет сохранение и укрепление позиций предприятия в тех сегментах, где оно обладает компетенциями. Это, в частности, развитие производства холодильников и стиральных машин. Планируется обеспечить существенный рост экспорта и заработных плат. При этом рост зарплат как в нынешнем, так и в предстоящие годы пятилетки будет обеспечиваться за счет увеличения производительности труда. «По итогам 2020 года мы ожидаем, что выйдем на выручку на одного работающего в Br100 тыс.», — сказал директор предприятия Дмитрий Соколовский.

По информации БелТА

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