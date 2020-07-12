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«Нафтан» надеется на втором полугодии больше заработать, несмотря на ремонт

12.07.2020 19:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новополоцкий нефтехимический комплекс «Нафтан-Полимир» во втором полугодии увеличит загрузку производственных установок, что положительно скажется на прибыли и заработках персонала. Об этом в интервью корпоративному изданию заявил заместитель гендиректора «Нафтана» по производству Сергей Алтухов.


Фото: gazeta.naftan.by

По его словам, в июле-декабре нефтеперерабатывающий завод обеспечен сырьем на 100%. Ряд установок «Нафтана» и «Полимира» будут задействованы в полном технологическом цикле.

— Это позволит нефтехимическому комплексу получить больше прибыли. Соответственно, это положительно отразится на уровне заработной платы, — сказал Алтухов.

В июле «Нафтан» планирует переработать более 800 тысяч тонн нефти. На август-сентябрь традиционно приходится время ремонтов, которые «важно провести четко в отведенных временных рамках».

Последний квартал 2020 года «Нафтан» отработает в соответствии с показателями по переработке, доведенными бизнес-планом на 2020 год.

Начала 2020 года выдалось для «Нафтана» непростым из-за отсутствия поставок российской нефти в прежнем объеме. Мощности нефтехимического комплекса были задействованы наполовину. «Нафтану» пришлось диверсифицировать поставки и доставлять нефть танкерами из Норвегии, Саудовской Аравии и США. Хотя «альтернатива» поставлялась в небольшом количестве и обходилась дороже российского Urals, но на новополоцком комплексе называют эти вложения «инвестициями в будущее».

— Мы приложили все усилия для диверсификации поставок нефти. Проблем по наличию сырья нет. Сегодня мы готовы работать с любой нефтью, из разных регионов. Наработан опыт на разных сортах. Мы имеем хороший банк данных по нефти, можем в любой момент легко и быстро переквалифицироваться. Кроме логистических отработок мы позаботились о технологическом опыте, который поможет нам в будущем, — сказал топ-менеджер «Нафтана». — В экономику можно вложить сегодня, а взять позже. Сейчас мы видим, как реагируют установки на новое сырье, как вести технологический режим эффективно. Это колоссальный опыт — инвестиции в будущее. Жизнь это докажет.

 
 
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Новополоцкий нефтехимический комплекс «Нафтан-Полимир» во втором полугодии увеличит загрузку производственных установок
 
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