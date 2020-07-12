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Стройотряды работают на мегастройке в Островце

12.07.2020 22:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Прямо сейчас и поговорим о тех, кто строит и экономику, и страну в прямом смысле слова. Национальная библиотека, "Минск-Арена" и новое здание Музея Великой Отечественной - это лишь небольшой перечень объектов, вклад в строительство которых внесли бойцы белорусских студотрядов. 

Движение действительно массовое: этим летом для работы в таком формате забронировано 30 тысяч мест.



Выбор широкий: от школ в Барановичах и Гомеле до поликлиник в Могилеве и Солигорске. Больше всего заявок приходит на уже упомянутый "Атлант" и мегастройку всей Беларуси Островец. Записаться можно и сейчас: в соцсетях с использованием QR-кода и специальных хештегов.

Наш корреспондент Антон Малюта получил трудовую путевку в город молодости на один день. Все для того, чтобы с головой окунуться в рабочий процесс и ощутить ту самую романтику студенческих отрядов. А еще узнать о том, как сегодня живет и развивается Островец. 

Несколько часов - и мы в городе молодости. Первое впечатление - Островец стремительно растет. 

Если не так давно здесь жили 8 тысяч человек, сегодня - уже больше 13. И это не финальная цифра. Летом к населению города можно смело прибавлять под сотню человек - это и есть бойцы студотрядов. А сейчас станет еще на одного больше.

Пока идем на инструктаж, узнаем у Влада, легко ли получить такую почетную должность, как командир Всебелорусской молодежной стройки. Говорит, всего два года назад был обычным бойцом, а секрет карьерного роста - в упорном труде и активном участии в студотрядовской жизни. 

Стройотряды работают на мегастройке в Островце


Владислав Шинкевич - командир Всебелорусской молодежной стройки.

А теперь - к делу. Уже в рабочей форме - она, кстати, действительно удобная - проходим инструктаж. Главное - неукоснительно соблюдать требования безопасности. Закрепляем полученные знания подписью и отправляемся на свой участок. Объект - парковка у строящегося многофункционального молодежного центра. Задание понятно - будем класть плитку.

Оказывается, это целая наука. Все должно быть ровно и по уровню. К тому же, важно соблюсти рисунок - так называемую елочку. 

Да и оперативность никто не отменял. Нам до нужной производительности труда еще, конечно, далеко.

Чтобы было понятнее: даже для опытных строителей это немалый объем. Зато парковка готова за несколько дней. А результаты работы помасштабнее. Новая больница будет принимать пациентов не только из Островца, а еще жителей ближайших районов. Сейчас здесь идет уборка помещений, а год назад на объекте трудились студенты. Среди них и будущий инженер-строитель из Полоцка Дмитрий Щербенок. 

Стройотряды работают на мегастройке в Островце


Кстати, Дима - автор слов нового гимна масштабного студенческого движения. Его презентовали в Минске на открытии третьего трудового семестра. Да, это тот случай, когда песня жить и строить помогает. А еще создает особую атмосферу.

Среди тех, у кого молодость прошла под знаком ударных каникул еще в советское время, зампред Островецкого райисполкома. На этом посту отвечает за появление новых социальных объектов - и тут студотряды действительно в помощь. В приоритете - введение оздоровительных комплексов и центров творчества, чтобы молодые люди хотели остаться здесь подольше, чем одна трудовая смена.

Да, глядя на Островец, понимаешь, о чем говорит зампред. Это действительно город молодости, который по кирпичику собирается и наполняется новыми эмоциями его жителей. Многих, кстати, вечером чаще встретишь не в кафе или клубах, а на местном стадионе. Но и после этого день не закончится - впереди подготовка к творческим мероприятиям и концертам выходного дня. Такой активный и насыщенный ритм по-настоящему сближает. В этом и есть романтика. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Прямо сейчас и поговорим о тех, кто строит и экономику, и страну в прямом смысле слова. Национальная библиотека, "Минск-Арена" и новое здание Музея Великой...
 
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