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Нацбанк предлагает гарантированное возмещение банковских вкладов индивидуальных предпринимателей

13.07.2020 09:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Национальный банк предлагает обсудить изменения в правила гарантированного возмещения банковских вкладов. Одно из предлагаемых новшеств - ввести гарантированное возмещение банковских вкладов индивидуальных предпринимателей с установлением для них порога по сумме возмещения на уровне Br 100 тыс. По данным Нацбанка на 1 января, вклады 99 % ИП не превышали эту сумму. То есть гарантии по вкладам для ИП не окажут влияния на устойчивость системы возмещения. Однако станут хорошим стимулом для размещения денег на счетах. 
 
 
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Национальный банк предлагает обсудить изменения в правила гарантированного возмещения банковских вкладов. Одно из предлагаемых новшеств - ввести...
 
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