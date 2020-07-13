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Нацбанк предлагает гарантированное возмещение банковских вкладов индивидуальных предпринимателей
13.07.2020 09:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНациональный банк предлагает обсудить изменения в правила гарантированного возмещения банковских вкладов. Одно из предлагаемых новшеств - ввести гарантированное возмещение банковских вкладов индивидуальных предпринимателей с установлением для них порога по сумме возмещения на уровне Br 100 тыс. По данным Нацбанка на 1 января, вклады 99 % ИП не превышали эту сумму. То есть гарантии по вкладам для ИП не окажут влияния на устойчивость системы возмещения. Однако станут хорошим стимулом для размещения денег на счетах.
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Национальный банк предлагает обсудить изменения в правила гарантированного возмещения банковских вкладов. Одно из предлагаемых новшеств - ввести...
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