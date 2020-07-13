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Страны ОПЕК+ намерены увеличить объемы добычи нефти

13.07.2020 10:00 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Страны ОПЕК+ намерены увеличить добычу нефти на два миллиона баррелей. Очередная встреча запланирована на среду. Если удастся договориться, совокупная добыча стран - участниц соглашения составит почти 12 миллионов баррелей в день. Сейчас цена сорта «Брент» установилась на уровне 43 долларов. ОПЕК+ вполне может дать старт новому циклу падения котировок. Дело в том, что Соединенные Штаты начинают понемногу увеличивать свою добычу: они в Организации стран-экспортеров не состоят и никого об этом уведомлять не обязаны. Решение ОПЕК+, которое, возможно, будет принято 15 июля, станет ответным шагом в конкурентной войне.
 
 
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Страны ОПЕК+ намерены увеличить добычу нефти на два миллиона баррелей. Очередная встреча запланирована на среду. Если удастся договориться, совокупная добыча...
 
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