Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны ОПЕК+ намерены увеличить объемы добычи нефти Страны ОПЕК+ намерены увеличить добычу нефти на два миллиона баррелей. Очередная встреча запланирована на среду. Если удастся договориться, совокупная добыча...

Страны ОПЕК+ намерены увеличить добычу нефти на два миллиона баррелей. Очередная встреча запланирована на среду. Если удастся договориться, совокупная добыча стран - участниц соглашения составит почти 12 миллионов баррелей в день. Сейчас цена сорта «Брент» установилась на уровне 43 долларов. ОПЕК+ вполне может дать старт новому циклу падения котировок. Дело в том, что Соединенные Штаты начинают понемногу увеличивать свою добычу: они в Организации стран-экспортеров не состоят и никого об этом уведомлять не обязаны. Решение ОПЕК+, которое, возможно, будет принято 15 июля, станет ответным шагом в конкурентной войне.