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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 июля 2020 года
13.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На рынке новостроек с наступлением лета преобладает положительная динамика цен, хотя темпы роста остаются скромными. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1324 $/м2.
Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 67 $/м2. Это минимальное значение за 36 недель.
Положительная динамика цен на вторичном рынке жилья в последний раз наблюдалась 16 недель назад. С наступлением лета темпы снижения в целом замедлились, но до полной остановки дело дошло лишь однажды.
На минувшей неделе 4.6% продавцов решились на снижении цены в объявлении. В среднем скидка составляла $2000.
Динамика объёма предложения остаётся отрицательной вторую неделю подряд, но на этот раз общее изменение было едва заметным. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 0.1%. При этом «однушек» стало меньше сразу на 2.8%, в других сегментах прослеживался рост предложения.
В Ленинском, Центральном и Московском районах предложение квартир выросло за неделю на 3% и более, в остальных преобладал отток объектов из базы.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 886 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 738 $/м2 (+0.1%), Жодино — 736 $/м2 (+0.4%), Слуцк — 580 $/м2 (-0.4%).
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За неделю, с 6 по 13 июля 2020 года аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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