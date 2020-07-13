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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 июля 2020 года

13.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1391 $/м2. Таким образом, цены опустились до уровня, на котором в последний раз находились в декабре прошлого года.

На рынке новостроек с наступлением лета преобладает положительная динамика цен, хотя темпы роста остаются скромными. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1324 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 67 $/м2. Это минимальное значение за 36 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 июля 2020 года

Положительная динамика цен на вторичном рынке жилья в последний раз наблюдалась 16 недель назад. С наступлением лета темпы снижения в целом замедлились, но до полной остановки дело дошло лишь однажды.

На минувшей неделе 4.6% продавцов решились на снижении цены в объявлении. В среднем скидка составляла $2000.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 июля 2020 года

Динамика объёма предложения остаётся отрицательной вторую неделю подряд, но на этот раз общее изменение было едва заметным. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 0.1%. При этом «однушек» стало меньше сразу на 2.8%, в других сегментах прослеживался рост предложения.

В Ленинском, Центральном и Московском районах предложение квартир выросло за неделю на 3% и более, в остальных преобладал отток объектов из базы.  

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 июля 2020 года

Снижение цен преобладало у разных типов квартир. Максимальный темпы снижения зафиксированы у 2-комнатных квартир (-0.4%). «Однушки» оказались единственными, продемонстрировавшими рост (+0.1%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 июля 2020 года

Лишь в двух районах Минска по итогам недели был отмечен рост цен на квартиры. Во Фрунзенском он составил 0.1%, в Партизанском 0.5%. Среди районов с отрицательной ценовой динамикой выделялся Первомайский (-1.3%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 июля 2020 года

Снижение цен продолжает преобладать в микрорайонах Минска. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 июля 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 809 $/м2 (без изменений), Витебск — 630 $/м2 (-0.1%), Гомель — 632 $/м2 (-0.6%), Гродно — 739 $/м2 (+0.4%), Могилев — 643 $/м2 (-0.7%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 886 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 738 $/м2 (+0.1%), Жодино — 736 $/м2 (+0.4%), Слуцк — 580 $/м2 (-0.4%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 6 по 13 июля 2020 года аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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