Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 6-13 июля 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1391 $/м2. Таким образом, цены опустились до уровня, на котором в последний раз находились в декабре прошлого года.

На рынке новостроек с наступлением лета преобладает положительная динамика цен, хотя темпы роста остаются скромными. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1324 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 67 $/м2. Это минимальное значение за 36 недель.