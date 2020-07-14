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Канопацкая: Готова объединяться с любым кандидатом, но пока не вижу с кем
14.07.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 июля Центризбирком регистрирует кандидатов в президенты Беларуси. На удостоверение кандидата претендуют семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.
Один из потенциальных кандидатов на пост главы государства, Анна Канопацкая, у здания ЦИК рассказала журналистам, что она «готова объединяться с любым кандидатом, который придерживается европейского пути для Беларуси, пути реформ».
Канопацкая заявила, что почувствовала на себе давление Москвы и считает себя единственным кандидатом, выступающим за денонсацию договора о Союзном государстве.
— Не вижу, с кем объединяться на данном этапе. Все находятся под влиянием российских кукловодов, — считает Канопацкая.
По ее мнению, действующий президент Александр Лукашенко также «находится под влиянием российского олигархического капитала».
Напомним, накануне Анна Канопацкая
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- Не вижу, с кем объединяться на данном этапе. Все находятся под влиянием российских кукловодов, - считает Канопацкая.
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