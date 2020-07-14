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Канопацкая: Готова объединяться с любым кандидатом, но пока не вижу с кем

14.07.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 июля Центризбирком регистрирует кандидатов в президенты Беларуси. На удостоверение кандидата претендуют семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Один из потенциальных кандидатов на пост главы государства, Анна Канопацкая, у здания ЦИК рассказала журналистам, что она «готова объединяться с любым кандидатом, который придерживается европейского пути для Беларуси, пути реформ».

Канопацкая заявила, что почувствовала на себе давление Москвы и считает себя единственным кандидатом, выступающим за денонсацию договора о Союзном государстве.

— Не вижу, с кем объединяться на данном этапе. Все находятся под влиянием российских кукловодов, — считает Канопацкая.

По ее мнению, действующий президент Александр Лукашенко также «находится под влиянием российского олигархического капитала».

Напомним, накануне Анна Канопацкая заявила, что в президентской кампании участвуют только два серьезных политика — она и Лукашенко.

 
 
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- Не вижу, с кем объединяться на данном этапе. Все находятся под влиянием российских кукловодов, - считает Канопацкая.
 
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