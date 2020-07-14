Бизнесмену Эрнесту Алексееву вынесли приговор и освободили в зале суда. Как оказалось, уже давно

Источник материала: Tut.by

Бизнесмену Эрнесту Алексееву, поставщику белорусской техники в Туркменистан, который обвинялся в причинении имущественного ущерба без признаков хищения в крупном размере, вынесли приговор и освободили в зале суда. Но как оказалось, это произошло еще в апреле. А 10 июля суд конфисковал два объекта предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Эрнест Алексеев (в центре) показывает Михаилу Мясниковичу, как будет выглядеть новый сервисный центр

Эрнеста Алексеева, исполнительного директора ООО «Торговый дом Ярав» обвинили и признали виновным по ч. 2 ст. 216 УК Беларуси (причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере).

Между МАЗом и официальным дилером «Торговым домом Ярав» были заключены договоры на поставку и продажу продукции МАЗ. В период декабря 2011 по апрель 2015 года МАЗ поставил «Торговому дому Ярав» 1 402 единицы техники на общую сумму 77 млн долларов, которую через подконтрольные Алексееву фирмы продали в Туркменистане.

На счет торгового дома поступила оплата — более 56 млн долларов. Но по указанию Алексеева, на счет МАЗа перевели только 46 млн долларов. Остальные деньги (9,6 млн долларов) были переведены на счета его компаний на Кипре, в латвийский банк и на счет в белорусском банке. Часть вырученных денег он потратил на строительство дома, автомобиль, строительство двух бизнес-объектов на МКАД.

Сам обвиняемый вину не признал, а причиной задолженности перед МАЗ назвал кризис в Туркменистане. По его словам, это привело к тому, что покупатели техники не рассчитывались с торговым домом, а тот, следовательно, не мог рассчитаться с МАЗом. Но по материалам следствия, деньги для своевременного расчета с МАЗом у Алексеева были, а обманывая должностных лиц МАЗа, он причинил ущерб предприятию в крупном размере.

Первоначально он обвинялся также по ч.2 ст. 235 УК Беларуси (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере), но прокурор в ходе судебного разбирательства отказался от этого обвинения.

7 апреля ему вынесли приговор в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев. Благодаря амнистии, ему «скостили» год. А поскольку суд учел срок отбывания в ИВС ГУВД Мингорисполкома (из расчета одного дня содержания под стражей двум дням ограничения свободы), то наказание постановил считать отбытым.

О приговоре суда не сообщали ни в суде, ни в прессе.

10 июля суд постановил конфисковать два объекта на МКАД, которые Алексеев строил за те деньги, которые не перечислял МАЗу — помещение общественного питания на 42-км МКАД, и объект незавершенного строительства (строительство объекта придорожного сервиса, включающего торговые площади, СТО, стоянку для автомобилей и пункт общественного питания), на 28-м км МКАД.

Напомним, Эрнеста Алексеева задержали в апреле 2017 года.