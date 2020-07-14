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Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты
14.07.2020 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты. До этого глава ЦИК предложила не регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты, члены комиссии единогласно проголосовали за это предложение. Причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании. Письмо из Комитета госконтроля, в котором сказано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги», во время заседания ЦИК зачитала Лидия Ермошина.
За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи.
13 июля доверенные лица Бабарико были приглашены в ЦИК, где их
Глава ЦИК отметила, что у Бабарико в декларации не указаны несколько цифр: кешбэк от Белгазпромбанка — 283 рубля 43 копейки, и доход по вкладам — 1263 доллара, 0,05 евро, что не является ошибкой и теми 20% неуказанных доходов, из-за которых его могут не зарегистрировать.
Но, как отметила Ермошина, «вместе с тем» в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».
(Будет дополнено.)
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Причина - несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании. Письмо из Комитета Госконтроля, в...
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