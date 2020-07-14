Штаб Цепкало: Решение ЦИК будем обжаловать

Источник материала: Tut.by

В команде Валерия Цепкало были готовы к решению ЦИК в отказе регистрации экс-главы ПВТ в кандидаты на пост президента. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель штаба Андрей Ланкин.



Андрей Ланкин. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы были готовы к этому решению ЦИК, и это не повлияет на наше решение [продолжать предвыборную кампанию]. Решение ЦИК будем обжаловать, — заявил Ланкин.

Напомним, 14 июля ЦИК отказал Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента.

Ему отказали из-за того, что после проверки ЦИК собранных подписей оказалось меньше ста тысяч. Также проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. По словам сотрудницы ЦИК, это существенное несоответствие.