ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Штаб Цепкало: Решение ЦИК будем обжаловать

14.07.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В команде Валерия Цепкало были готовы к решению ЦИК в отказе регистрации экс-главы ПВТ в кандидаты на пост президента. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель штаба Андрей Ланкин.


Андрей Ланкин. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы были готовы к этому решению ЦИК, и это не повлияет на наше решение [продолжать предвыборную кампанию]. Решение ЦИК будем обжаловать, — заявил Ланкин.

Напомним, 14 июля ЦИК отказал Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента.

Ему отказали из-за того, что после проверки ЦИК собранных подписей оказалось меньше ста тысяч. Также проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. По словам сотрудницы ЦИК, это существенное несоответствие.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Мы были готовы к этому решению ЦИК, и это не повлияет на наше решение [продолжать предвыборную кампанию]. Решение ЦИК будем обжаловать, - заявил Ланкин.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Налоговая служба Беларуси отметила 30-летие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика