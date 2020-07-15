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В Гродненской области появились первые в стране комбайнеры-тысячники

15.07.2020 08:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Значимого результата добились механизаторы СПК имени Кремко Андрей Росеник и Николай Колбыко. В хозяйстве традиционно одни из самых высоких урожаев в стране, а работают лидеры жатвы на высокопроизводительной технике. Единственная проблема, которая сказывается на темпах уборки, – высокая полеглость хлебов. Вносит свои коррективы и погода. Комбайнеры-тысячники поздравления принимали на мехдворе, однако уже ближе к вечеру отправились на уборку озимого ячменя.


 
 
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Значимого результата добились механизаторы СПК имени Кремко Андрей Росеник и Николай Колбыко. В хозяйстве традиционно одни из самых высоких урожаев в стране, а...
 
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