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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродненской области появились первые в стране комбайнеры-тысячники Значимого результата добились механизаторы СПК имени Кремко Андрей Росеник и Николай Колбыко. В хозяйстве традиционно одни из самых высоких урожаев в стране, а...

Значимого результата добились механизаторы СПК имени Кремко Андрей Росеник и Николай Колбыко. В хозяйстве традиционно одни из самых высоких урожаев в стране, а работают лидеры жатвы на высокопроизводительной технике. Единственная проблема, которая сказывается на темпах уборки, – высокая полеглость хлебов. Вносит свои коррективы и погода. Комбайнеры-тысячники поздравления принимали на мехдворе, однако уже ближе к вечеру отправились на уборку озимого ячменя.