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В Минской области приступили к уборке рапса
15.07.2020 08:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭта культура, как правило, созревает раньше других. Работы в полях пока ведут в южных районах. В хозяйстве "Агронеманский" уже обработали около 20 % площадей. В этом году способствует погода. На этой неделе в столичном регионе также приступят к уборке зерновых.
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Эта культура, как правило, созревает раньше других. Работы в полях пока ведут в южных районах. В хозяйстве "Агронеманский" уже обработали около 20 % площадей. В этом...
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