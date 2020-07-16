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Госдеп США озабочен массовыми задержаниями мирных активистов в Беларуси

16.07.2020 15:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с президентскими выборами в Беларуси. Заявление по этому поводу процитировало посольство США в Беларуси.


Фото: Reuters

— Мы глубоко обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов и журналистов… Мы считаем чрезвычайно важным для правительства обеспечить равные условия для всех, кто хочет принять участие в выборах, — говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус.

Напомним, во вторник, 14 июня, в Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста, связанные с отказом в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, в ходе которых было задержано несколько сотен человек. На следующий день в Центральную избирательную комиссию выстроилась длинная очередь из желающих подать жалобу на ее решение.

 
Теги: Минск
 
 
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Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с белорусскими президентскими выборами, о чем высказалась пресс-секретарь ведомства Морган...
 
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