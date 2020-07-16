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Госдеп США озабочен массовыми задержаниями мирных активистов в Беларуси
16.07.2020 15:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с президентскими выборами в Беларуси. Заявление по этому поводу
— Мы глубоко обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов и журналистов… Мы считаем чрезвычайно важным для правительства обеспечить равные условия для всех, кто хочет принять участие в выборах, — говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус.
Напомним, во вторник, 14 июня, в Минске и других городах Беларуси
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Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с белорусскими президентскими выборами, о чем высказалась пресс-секретарь ведомства Морган...
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